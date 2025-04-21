В Бурятии в два раза увеличилось число штрафов за нарушение правил торговли спиртным

С 1 марта 2025 года в Бурятии произошло двукратное увеличение числа штрафов за нарушения правил торговли спиртным в рамках новых ограничений продаж алкогольной продукции. Эта тенденция усилилась в связи с жесткими мерами по контролю за оборотом алкоголя, направленными на снижение потребления спиртных напитков, особенно среди молодежи, и борьбу с нелегальной торговлей в Бурятии.«За нарушения требований антиалкогольного закона в марте 2025 года составлено 62 протокола об административных правонарушениях. За аналогичный период прошлого года было составлено 35 протоколов», - сообщили «Номер один» в пресс-службе МВД по Бурятии.Ранее уже были предприняты меры по ограничению времени и места продаж алкоголя, но, по мнению специалистов, этого недостаточно для решения проблемы. Поэтому решение об увеличении рейдов со стороны МВД стало логичным шагом в рамках комплексного подхода к регулированию алкогольного рынка в регионе.