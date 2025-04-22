Общество 22.04.2025 в 09:22
В Бурятии у злостного алиментщика арестовали «Лексус»
Мужчина задолжал детям четверть миллиона рублей
Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии может лишиться своего «Лексуса» из-за неуплаты алиментов. Как сообщили в УФССП по РБ, 40-летний мужчина является отцом троих детей и по решению суда с 2021 года ежемесячно должен был перечислять часть дохода на их содержание. Однако выплаты он начал делать только в 2023 году, к тому же нерегулярно. На сегодня долг отца достиг 270 тысяч рублей.
Судебные приставы выяснили, что мужчина является владельцем автомобиля Lexus RX 330. Машину арестовали.
«В настоящее время кроссовер находится на ответственном хранении у его владельца. Если в ближайшее время задолженность по алиментам не будет погашена, автомобиль пройдет процедуру оценки и будет передан на реализацию», - сообщили в Службе судебных приставов.
Судебные приставы выяснили, что мужчина является владельцем автомобиля Lexus RX 330. Машину арестовали.
«В настоящее время кроссовер находится на ответственном хранении у его владельца. Если в ближайшее время задолженность по алиментам не будет погашена, автомобиль пройдет процедуру оценки и будет передан на реализацию», - сообщили в Службе судебных приставов.
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