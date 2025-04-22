В Бурятии у злостного алиментщика арестовали «Лексус»

Житель Бурятии может лишиться своего «Лексуса» из-за неуплаты алиментов. Как сообщили в УФССП по РБ, 40-летний мужчина является отцом троих детей и по решению суда с 2021 года ежемесячно должен был перечислять часть дохода на их содержание. Однако выплаты он начал делать только в 2023 году, к тому же нерегулярно. На сегодня долг отца достиг 270 тысяч рублей.Судебные приставы выяснили, что мужчина является владельцем автомобиля Lexus RX 330. Машину арестовали.«В настоящее время кроссовер находится на ответственном хранении у его владельца. Если в ближайшее время задолженность по алиментам не будет погашена, автомобиль пройдет процедуру оценки и будет передан на реализацию», - сообщили в Службе судебных приставов.