Общество 22.04.2025 в 10:38

Запрет майнинга в Иркутске никак не решил проблему энергодефицита

Из-за нехватки электроэнергии срываются планы по строительству жилья в регионе
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Текст: Иван Иванов
Запрет майнинга в Иркутске никак не решил проблему энергодефицита
Фото: архив «Номер один»
В результате запрета майнинга в Иркутской области высвободилось 320 мегаватт электроэнергии. Однако этого объема недостаточно, чтобы покрыть энергодефицит в регионе, заявил на круглом столе замгенерального директора по технологическому подключению ИЭСК Сергей Ересов, сообщает портал СИА.

Проблема энергодефицита — системная, она есть, она осталась, и за счет запрета майнинга она не решилась. Давайте это признаем», — подчеркнул Сергей Ересов.

Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев подтвердил мнение о том, что на сегодняшний день проблема не решена. Он считает, что на федеральном уровне нужно вводить принцип «бери и плати» в отношении мощности, чтобы энергосистема работала эффективно.

Как выяснилось, необходимо около гигаватта электрической мощности, чтобы обеспечить выполнение целей национального проекта по вводу жилья в Приангарье. О разбалансированности между планами строительства и имеющимися энергоресурсами заявил на круглом столе, посвящённом вопросам запрета майнинга и проблемам энергодефицита, заместитель министра строительства Иркутской области Евгений Ветров.

По его словам, «в рамках национальных проектов мы должны к 2030 году обеспечить ввод в эксплуатацию почти 12 млн м² жилья. Для этого нам нужно около гигаватта, чтобы достичь этой цели».

«Если мы сегодня не найдем какое-то решение, с точки зрения жилищного строительства мы сильно просядем и фактически амбициозные планы в отношении строительства жилья, которые заявлены, не будут реализованы», - отметил Ветров.
Теги
майнинг электроэнергия

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