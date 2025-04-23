Общество 23.04.2025 в 09:12

В Бурятии поженили осужденных

Регистрация их брака прошла в отделении городского ЗАГСа
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии поженили осужденных

В Бурятии осужденные к принудительным работам создали семью.
Состоящие на учете УФИЦ ФКУ исправительной колонии №7 накануне вступили в законный брак.

Церемония состоялась в одном из отделов управления ЗАГС города Улан-Удэ, где мужчина и женщина официально зарегистрировали свои отношения, обменявшись свадебными кольцами и получив документальное подтверждение брака.

- Создание семьи играет значительную роль в процессе социальной адаптации и ресоциализации осужденных. Руководством учреждения оказаны необходимые консультации и помощь в подготовке всех необходимых документов, включая оформление заявления на регистрацию брака. Процесс регистрации проходил строго в соответствии с установленными нормами законодательства РФ, обеспечивая соблюдение прав каждого участника церемонии, - рассказали в УФСИН республики.

Фото: УФСИН по РБ

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