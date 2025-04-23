Ночью на таможне Бурятии поймали нарушителя с рогами

Рога сайгака пыталась незаконно вывезти в Монголию иностранка, однако сотрудники Бурятской таможни пресекли ее преступный замысел. Помогла им в этом служебная собака, учуявшая специфический запах.

- Женщина выезжала из России на легковом автомобиле через пункт пропуска Кяхта в ночное время, заявив об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Однако при осмотре машины служебная собака учуяла запах и обозначила место с незаконно перемещаемым товаром. На заднем сидении автомобиля инспектор обнаружил дорожную сумку, в которой среди личных вещей находились 5 рогов, обернутых в пищевую пленку и завернутых в плотную ткань, - рассказали в Бурятской таможне.

Специалисты территориального Росприроднадзора идентифицировали, что это рога сайгака, который занесен в Красную книгу, так как вид находится на грани исчезновения. Кроме этого, на его перемещение требуется разрешение Росприроднадзора.

- Таможенники выяснили, что дериваты нарушительнице передала ее сообщница по заказу из Монголии. За это обе женщины рассчитывали получить денежное вознаграждение. За контрабанду особо ценных диких животных, охраняемых российским законодательством в отношении обеих иностранок возбуждено уголовное. Проводится расследование, - добавили в пресс-службе ведомства.

Фото: Бурятская таможня