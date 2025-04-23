Общество 23.04.2025 в 09:46

В Бурятии снизились цены на смартфоны и ноутбуки

Падающий курс доллара удешевил импорт техники из-за рубежа
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Бурятии снизились цены на смартфоны и ноутбуки
Цены на ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты снизились на 10–20% в первой половине весны по сравнению с зимним периодом 2025 года, сообщили «Известиям» источники, близкие к ритейлерам и дистрибуторам. На снижение цен повлияло изменение валютных курсов.

Снижение курса доллара привело к тому, что сначала снизили цены небольшие продавцы, а затем их примеру вынуждены были последовать крупные — чтобы не допустить остановки продаж, которые и без того оставляют желать лучшего на фоне снижения доступности кредитов.

Кроме того, в Россию начинает поступать техника, закупленная по новым, более выгодным ценам, и под неё необходимо освобождать складские помещения.

Сейчас многие магазины вынуждены распродавать ноутбуки, закупленные в конце 2024 года по высокому курсу доллара, из-за чего несут убытки.

В Улан-Удэ в некоторых салонах также наблюдается снижение цен на отдельные модели компьютерной техники, что продавцы связывают «со снижением спроса из-за торможения кредитования и коррекцией планов компаний по обновлению офисной техники».
Теги
цены

Все новости

В центре Улан-Удэ изменится движение автобусов
23.04.2025 в 10:12
В Бурятии клещи покусали уже около сотни человек
23.04.2025 в 10:06
В Бурятии снизились цены на смартфоны и ноутбуки
23.04.2025 в 09:46
Ночью на таможне Бурятии поймали нарушителя с рогами
23.04.2025 в 09:36
В Бурятии осталось потушить три лесных пожара
23.04.2025 в 09:34
В Бурятии поженили осужденных
23.04.2025 в 09:12
В Улан-Удэ всю ночь устраняли аварию
23.04.2025 в 09:04
ПДД для скутеров и мопедов в 2025 годy
23.04.2025 в 09:00
В Бурятии расцветают самогонщики и «водочные» таксисты
23.04.2025 в 06:00
В Улан-Удэ простятся с героем СВО
22.04.2025 в 17:36
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 апреля

Читайте также
В центре Улан-Удэ изменится движение автобусов
С 25 апреля там введут ограничение для транспорта
23.04.2025 в 10:12
Ночью на таможне Бурятии поймали нарушителя с рогами
Обнаружить его сумела служебная собака
23.04.2025 в 09:36
В Бурятии поженили осужденных
Регистрация их брака прошла в отделении городского ЗАГСа
23.04.2025 в 09:12
ПДД для скутеров и мопедов в 2025 годy
Что изменилось?
23.04.2025 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru