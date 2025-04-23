В Бурятии снизились цены на смартфоны и ноутбуки

Цены на ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты снизились на 10–20% в первой половине весны по сравнению с зимним периодом 2025 года, сообщили «Известиям» источники, близкие к ритейлерам и дистрибуторам. На снижение цен повлияло изменение валютных курсов.Снижение курса доллара привело к тому, что сначала снизили цены небольшие продавцы, а затем их примеру вынуждены были последовать крупные — чтобы не допустить остановки продаж, которые и без того оставляют желать лучшего на фоне снижения доступности кредитов.Кроме того, в Россию начинает поступать техника, закупленная по новым, более выгодным ценам, и под неё необходимо освобождать складские помещения.Сейчас многие магазины вынуждены распродавать ноутбуки, закупленные в конце 2024 года по высокому курсу доллара, из-за чего несут убытки.В Улан-Удэ в некоторых салонах также наблюдается снижение цен на отдельные модели компьютерной техники, что продавцы связывают «со снижением спроса из-за торможения кредитования и коррекцией планов компаний по обновлению офисной техники».