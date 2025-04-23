Общество 23.04.2025 в 10:12

В центре Улан-Удэ изменится движение автобусов

С 25 апреля там введут ограничение для транспорта
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Текст: Елена Кокорина
В центре Улан-Удэ изменится движение автобусов

С 25 апреля в Улан-Удэ ограничат движение для транспорта на пересечении улиц Свердлова и Ленина. Работы по замене старых коммунальных сетей на этом участке продлятся примерно до середины мая, сообщили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик».

В связи с этим временно изменится схема движения маршрутов общественного транспорта № 134, 135, которые движутся в направлении площади Банзарова.

Для автомобилистов будет закрыт проезд со стороны улицы Банзарова у пересечения ул. Ленина с ул. Свердлова. Объехать указанный участок можно будет по близлежащим улицам Смолина и Коммунистической. При этом со стороны ул. Куйбышева на пересечении улиц Ленина и Свердлова можно будет повернуть, как налево, так и направо, поскольку движение по одной полосе в обе стороны будет открыто.

- Уважаемые горожане! Будьте внимательны на дорогах в центре, и следуйте согласно установленным временным дорожным знакам, - предупредили в мэрии города.

Фото: мэрия города

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