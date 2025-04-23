В Бурятии адаптировали жилье ветерану СВО

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии адаптировал жилье ветерану СВО Дмитрию Петренко из Тарбагатайского района. Он стал участником программы фонда по адаптации жилья.

В доме Дмитрия установили центр управления «умным домом», умную колонку Алиса, «умные» выключатели и розетки, робот-пылесос и другие приспособления. Решать рабочие задачи помогает специализированное рабочее место с персональным компьютером.

- Выражаю огромную благодарность филиалу фонда «Защитники Отечества» в Республике Бурятия за поддержку и оказываемую помощь в решении проблемных вопросов, а также проведение адаптации моего дома. Это значительно упрощает быт и жизнь ветеранов и их семей, - делится ветеран спецоперации Дмитрий Петренко.

Дмитрий Петренко проходил службу по контракту в составе 5 танковой бригады. При выполнении боевых задач он был тяжело ранен, после чего проходил длительное лечение в госпитале и был списан.

Петренко Дмитрий Николаевич находится на персональном сопровождении в филиале фонда «Защитники Отечества» в Республике Бурятия с июля 2024 г.

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества»