Студенты колледжа искусств Улан-Удэ спели на бурятском языке песню «День Победы»

В преддверии 80-летия Великой Победы телеканал «Буряад ТВ» совместно с Колледжем искусств им. П. И. Чайковского организовал оригинальный флэшмоб. На выставке художника Василия Богомазова «Весна в сердце моем» (возрастное ограничение 6+) в музее им. Ц.С. Сампилова студенты Смешанного хора исполнили легендарную песню «День Победы» на бурятском языке

- Этот флэшмоб — наш вклад в сохранение истории. Передать песню Победы на бурятском языке - значит напомнить, что подвиг героев живет в каждом народе, в каждом слове и каждой ноте. Мы хотели, чтобы молодое поколение почувствовало связь с прошлым через творчество, - отметил руководитель телеканала Буряад ТВ Виталий Раднаев.

- Благодарим телекомпанию Буряад ТВ за приглашение на замечательное мероприятие, где произошло слияние двух разных жанров искусства. Наши глаза увидели прекрасные работы художника Василия Леонидовича Богомазова, и услышали великую и будоражащую песню «День Победы» на бурятском языке в исполнении студентов колледжа искусств. Это была просто удивительная задумка, которая останется надолго в нашей памяти. Это было действительно круто, — поделилась Аюна Дымшеева, руководитель добровольческого центра «Сила Добра 03».

Мероприятие собрало десятки зрителей, а видеозапись выступления уже набрала тысячи просмотров в соцсетях телеканала.

Посмотреть ролик флэшмоба также можно в социальной сети телеканала: https://vk.com/wall-211498616_22155 - Яркий перформанс стал анонсом большого телеконцерта ко Дню Победы, который телеканал «Буряад ТВ» покажет 9 мая 2025 в эфире и в социальных сетях. В программе - выступления студентов Колледжа искусств им. П. И. Чайковского, военные песни на бурятском языке, - отметили организаторы флэшмоба.

Фото: скриншот видео, Буряад ТВ, https://vk.com/wall-211498616_22155.