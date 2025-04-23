Спецгруппа в Бурятии отправится на подсчет снежных барсов

В Бурятии специалисты группы «Ирбис» Тункинского национального парка начали экспедиционную работу по мониторингу популяции снежного барса. Основной задачей станет проверка ранее установленных фотоловушек: замена элементов питания, обновление карт памяти и обследование участков.

- Группа была организована в 2016 году специально для исследования горных видов, находящихся под угрозой исчезновения. Инспекторы два раза в год осматривают оборудование, предназначенное для фиксации перемещений диких зверей. Информация, собираемая благодаря фотоловушкам, служит основой для оценки численности снежного барса и сибирского горного козла, - рассказали в Тункинском нацпарке.

Дополнительно госинспекторы организуют животным подкормочные площадки и солонцы.

Напомним, что в Бурятии начался ежегодный весенний мониторинг численности дичи, норных зверей и медведя. По итогам 2024 года в республике насчитали свыше 10 тысяч сурков, 5 тысяч барсуков и 6 тысяч медведей.

Фото: loon.site