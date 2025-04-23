Ради подарков для подруг подросток в Улан-Удэ ограбил магазин

В Улан-Удэ оперативниками уголовного розыска раскрыт грабеж, который совершил 17-летний парень. В магазине на Элеваторе он украл 27 плиток шоколада, чтобы порадовать ими своих многочисленных подруг.

В полицию Железнодорожного района города Улан-Удэ обратился администратор продуктового супермаркета в районе Элеватора.

- Она сообщила, что неизвестный молодой человек сложил в рюкзак 27 плиток шоколада и убежал из магазина. Ущерб составил около 4 тысяч рублей. Полицейским удалось установить личность предполагаемого злоумышленника, которым оказался 17-летний житель микрорайона Аршан. Ранее он неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей и привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, - рассказали в полиции республики.

Парень был задержан по месту жительства и доставлен в отдел полиции вместе с родителями. Там он сознался, что раздарил похищенный шоколад своим подругам. Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site