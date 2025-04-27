Общество 27.04.2025 в 09:00

Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем российского парламентаризма

Уважаемые коллеги, дорогие земляки!
A- A+
Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем российского парламентаризма
Фото: Хурал Бурятии
От имени Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с Днем российского парламентаризма!

Этот праздник символизирует нашу преданность принципам демократии, верховенства закона и представительной власти. В Народном Хурале, в Советах депутатов звучит голос народа, формируются и принимаются законы и решения, которые влияют на жизнь каждого гражданина.

Доверие народа накладывает на депутата высокую ответственность - представлять и защищать интересы избирателей. Депутаты работают над созданием условий для развития экономики и социальной сферы, повышения качества жизни и благополучия нашего общества.

В этот день мы выражаем благодарность всему депутатскому корпусу республики - тем, кто посвятил свою жизнь служению народу, кто отстаивает права и свободы граждан, кто активно участвует в обсуждении и разработке законов.

Ваш труд, активная гражданская позиция, решимость и стремление к справедливости делают жизнь в родной Бурятии лучше и комфортнее.

Уверен, что развитие парламентаризма будет и впредь способствовать укреплению государственности и демократических институтов, повышению прозрачности и ответственности власти, а также развитию и стабильности гражданского общества. Пусть каждый день нашего служения будет наполнен уважением к людям и заботой о будущем нашей республики и страны.

Желаю крепкого здоровья, мира, плодотворной работы на благо родной Бурятии и Отечества!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов
Теги
хурал

Все новости

Китайская картошка снизит цены в Бурятии
26.04.2025 в 18:27
Горсовет Улан-Удэ вышел на общегородской субботник
26.04.2025 в 16:59
Новая железная дорога в Монголии уменьшит пробки в Улан-Баторе
26.04.2025 в 16:12
В Бурятии бывшего руководителя нацпарка осудили за взятку
26.04.2025 в 14:00
Пожилой мужчина пропал в Бурятии
26.04.2025 в 12:55
В Бурятии локализовали один оставшийся лесной пожар
26.04.2025 в 10:41
В Бурятии за неделю мошенники обманули 50 человек
26.04.2025 в 09:56
Порча на смерть и свиные уши на могиле
26.04.2025 в 07:00
Большой дом и гараж сгорели в пригороде Улан-Удэ
25.04.2025 в 17:56
Молодые моринхуристы Бурятии дадут концерт в Улан-Удэ
25.04.2025 в 17:46
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 апреля

Читайте также
В Бурятии нацпарк уменьшил масштабы подсчета животных
Причина банальна – нехватка людей
27.04.2025 в 08:00
Житель Улан-Удэ променял мотоцикл на мечту
Теперь он строит необычный ретритный центр на Байкале
27.04.2025 в 08:00
Китайская картошка снизит цены в Бурятии
За полтора года картофель в республике подорожал на 200%
26.04.2025 в 18:27
Горсовет Улан-Удэ вышел на общегородской субботник
В столице Бурятии завершается месячник чистоты
26.04.2025 в 16:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru