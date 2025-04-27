Общество 27.04.2025 в 09:00
Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем российского парламентаризма
Уважаемые коллеги, дорогие земляки!
От имени Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с Днем российского парламентаризма!
Этот праздник символизирует нашу преданность принципам демократии, верховенства закона и представительной власти. В Народном Хурале, в Советах депутатов звучит голос народа, формируются и принимаются законы и решения, которые влияют на жизнь каждого гражданина.
Доверие народа накладывает на депутата высокую ответственность - представлять и защищать интересы избирателей. Депутаты работают над созданием условий для развития экономики и социальной сферы, повышения качества жизни и благополучия нашего общества.
В этот день мы выражаем благодарность всему депутатскому корпусу республики - тем, кто посвятил свою жизнь служению народу, кто отстаивает права и свободы граждан, кто активно участвует в обсуждении и разработке законов.
Ваш труд, активная гражданская позиция, решимость и стремление к справедливости делают жизнь в родной Бурятии лучше и комфортнее.
Уверен, что развитие парламентаризма будет и впредь способствовать укреплению государственности и демократических институтов, повышению прозрачности и ответственности власти, а также развитию и стабильности гражданского общества. Пусть каждый день нашего служения будет наполнен уважением к людям и заботой о будущем нашей республики и страны.
Желаю крепкого здоровья, мира, плодотворной работы на благо родной Бурятии и Отечества!
Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов
Этот праздник символизирует нашу преданность принципам демократии, верховенства закона и представительной власти. В Народном Хурале, в Советах депутатов звучит голос народа, формируются и принимаются законы и решения, которые влияют на жизнь каждого гражданина.
Доверие народа накладывает на депутата высокую ответственность - представлять и защищать интересы избирателей. Депутаты работают над созданием условий для развития экономики и социальной сферы, повышения качества жизни и благополучия нашего общества.
В этот день мы выражаем благодарность всему депутатскому корпусу республики - тем, кто посвятил свою жизнь служению народу, кто отстаивает права и свободы граждан, кто активно участвует в обсуждении и разработке законов.
Ваш труд, активная гражданская позиция, решимость и стремление к справедливости делают жизнь в родной Бурятии лучше и комфортнее.
Уверен, что развитие парламентаризма будет и впредь способствовать укреплению государственности и демократических институтов, повышению прозрачности и ответственности власти, а также развитию и стабильности гражданского общества. Пусть каждый день нашего служения будет наполнен уважением к людям и заботой о будущем нашей республики и страны.
Желаю крепкого здоровья, мира, плодотворной работы на благо родной Бурятии и Отечества!
Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов
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