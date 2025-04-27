Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем российского парламентаризма

От имени Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с Днем российского парламентаризма!Этот праздник символизирует нашу преданность принципам демократии, верховенства закона и представительной власти. В Народном Хурале, в Советах депутатов звучит голос народа, формируются и принимаются законы и решения, которые влияют на жизнь каждого гражданина.Доверие народа накладывает на депутата высокую ответственность - представлять и защищать интересы избирателей. Депутаты работают над созданием условий для развития экономики и социальной сферы, повышения качества жизни и благополучия нашего общества.В этот день мы выражаем благодарность всему депутатскому корпусу республики - тем, кто посвятил свою жизнь служению народу, кто отстаивает права и свободы граждан, кто активно участвует в обсуждении и разработке законов.Ваш труд, активная гражданская позиция, решимость и стремление к справедливости делают жизнь в родной Бурятии лучше и комфортнее.Уверен, что развитие парламентаризма будет и впредь способствовать укреплению государственности и демократических институтов, повышению прозрачности и ответственности власти, а также развитию и стабильности гражданского общества. Пусть каждый день нашего служения будет наполнен уважением к людям и заботой о будущем нашей республики и страны.Желаю крепкого здоровья, мира, плодотворной работы на благо родной Бурятии и Отечества!