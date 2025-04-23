В Улан-Удэ состоится Республиканская весенняя ярмарка «Наш сад-огород»

1 и 2 мая в Улан-Удэ пройдет Республиканская весенняя сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Наш сад-огород» (возрастное ограничение 0+). Ярмарка призвана подержать местных товаропроизводителей. Приурочена к началу дачного сезона горожан.

На ярмарке можно будет приобрести различные виды сельскохозяйственной продукции: рассада овощных и цветочных культур, семенной и продовольственный картофель, саженцы плодово-ягодных и декоративных растений, удобрения и средства защиты растений, а также сельскохозяйственные животные (куры, цыплята, кролики) и консервированная продукция.

Торговыми площадками для проведения ярмарки станут:

- площадка у ТРЦ «МЕД» 110 кв, 11;

- ТК «Крестьянский», ул. Тулаева, 108;

- ТП «Новый Стимул», ул. Иволгинская, 13а;

- ТЦ «Каскад», ул. Трубачеева, 156.

Производители и продавцы сельхозпродукции могут подать заявку на участие через электронную форму: https://forms.gle/6U55sLxsQZuPvg6x6.

Администрация города гарантирует соблюдение всех необходимых санитарных норм и организацию комфортных условий для участников и посетителей мероприятия.

Возрастное ограничение 0+

Фото: Номер один