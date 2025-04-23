Общество 23.04.2025 в 12:35
В Улан-Удэ продолжается уборка городских улиц от песка и мусора
Сегодня по городу трудятся 119 уборщиков территорий
В Улан-Удэ продолжается уборка городских улиц от песка и мусора.
- Сотрудники комбината по благоустройству работают ежедневно, чтобы убрать максимальное количество участков. Сегодня трудятся 119 уборщиков территорий. Они наводят порядок во всех районах Улан-Удэ, - сообщили в администрации Улан-Удэ.
С середины марта комбинатом было вывезено 8760 кубометров песка и мусора. Объём примерно соответствует тысяче загруженных грузовиков.
Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ