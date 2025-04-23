Общество 23.04.2025 в 13:08

Более 100 детей с инвалидностью получили помощь специалистов центра «Светлый» на дому

Также сотрудники центра оказывают помощь детям с ОВЗ в стационаре
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Текст: Служба информации "Номер один"
Более 100 детей с инвалидностью получили помощь специалистов центра «Светлый» на дому

Специалисты реабилитационного центра оказывают помощь и поддержку на дому семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Услуги с начала года получили 130 маленьких жителей из районов Бурятии и г. Улан-Удэ. Все услуги оказываются бесплатно.

- К каждому ребенку требуется индивидуальный подход. В свою работу с ребенком, имеющим диагноз ДЦП, я включила комплекс физических упражнений, одобренный медицинскими работниками. Благодаря регулярному совместному выполнению этих упражнений, Ринчин смог стать самостоятельнее и передвигаться по дому с помощью тренажёра! Кроме этого, мы рисуем, лепим, мастерим. Да, в моей профессии много трудностей, но несмотря на это, в ней я могу реализовать свой творческий потенциал, получать заряд энергии для движения вперед. Я получаю удовольствие от работы, так как осознаю, что недаром тратятся мои силы, моя деятельность делает чью -то жизнь легче, интереснее, лучше, - рассказала младший воспитатель Сэсэгма Бальжиновна Цыбиктарова.

Среди тех, кто получает помощь в отделении на дому центра «Светлый» мама Тимофея – Ирина. 

-   Специалисты центра – удивительные люди. К нам приходит няня Оюна Сырен-Доржиевна Шарастепанова, которая занимается с моим сыном. Он всегда радуется, когда она приходит, и не хочет с ней расставаться, потому что ему с ней интересно. Пока с моим сыном занимается Оюна Доржиевна, я успеваю отлучиться в магазин, аптеку, по каким-то другим делам. Вообще хочется сказать спасибо всему коллективу учреждения за поддержку, которую мы получаем в своей непростой жизненной ситуации – спасибо им за это большое, - говорит Ирина Кириллова. 

- Воспитателей центра «Светлый» мы называем не иначе как феями. Почему? Потому что они как волшебницы подбирают нужный ключик к нашим непростым деткам. Я и моя дочь с нетерпением ждем четверга, когда к нам приходит такая вот фея, которая покорила сердце моего ребенка. Спасибо учреждению за таких чудо-специалистов, труд и способности которых мы очень ценим! - говорит мама Раджаны Юлия.

 

Фото: loon.site

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