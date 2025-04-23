Лис Алисай и медвежонок вышли встречать весну в заповеднике Бурятии

В Баргузинском заповеднике Бурятии не только рассказали, но и показали долгожданное пробуждение весны. Из-под снега вылезли первые цветы, именуемые в народе подснежниками, а вместе с ними «отметились» и животные – старый знакомый местных инспекторов лис Алисай и маленький медвежонок.

Как просыпается природа от зимнего сна удалось зафиксировать участковому государственному инспектору заповедника Юрию Гороховскому.

- Снег, припекаемый ярким весенним солнцем, отступил и выпустил из своего плена весенние цветы – прострел раскрытый. Первая пара уже робко украсила окрестности, пока её ближайшие соседи только начали проталкивать бутоны через прошлогоднюю траву. Маленькими побегами стартовала в вегетационный период и примула мучнистая. Медвежонок устроил променад по территории полевой базы «Давша». Не обнаружив ничего интересного, ушел в лес, оставив после себя лишь отпечатки следов. Осчастливил своим визитом и Алисай, наш старый знакомый. Пережил зиму, сейчас выглядит довольно бодрым и уверенным. Того и гляди, обзаведётся подругой, - делится своими наблюдениями госинспектор «Заповедного Подлеморья».

Фото: Юрий Гороховский, «Заповедное Подлеморье»