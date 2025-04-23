Второй осужденный за убийство девушек в Клюквенной пади погиб в зоне СВО

Дмитрий Истомин - второй экс-полицейский, осуждённый по делу об убийстве девушек в Клюквенной пади - погиб на Украине. В 2024 году он пропал без вести, в апреле 2025 года его смерть была признана официально. О смерти экс-полицейского сообщили в местном паблике Кабанского района.Напомним, что экс-сотрудники Министерства внутренних дел по Республике Бурятия Евгений Инкин и Дмитрий Истомин, осужденные на 17 и 18 лет за жестокое убийство двух девушек в Кабанском районе, весной 2024 года отправились из колонии в зону СВО, подписав контракт, надеясь получить помилование после участия в боевых действиях.Дело по Клюквенной пади получило большой общественный резонанс, долгое время преступление не было раскрыто. 26 августа 2002 года в Клюквенной пади (Кабанский район Бурятии. - Прим. ред.) обнаружили тела двух девушек с черепно-мозговыми травмами. Но уголовное дело долгое время не возбуждали. Виновных удалось вычислить только спустя 17 лет - после того, как показания дала еще одна девушка. Подозреваемых задержали. Ими оказались два экс-сотрудника МВД по Республике Бурятия.Ранее стало известно о смерти второго фигуранта этого дела — Евгения Инкина. Евгений Инкин скончался в результате обстрела ВСУ в августе 2024 года в районе села Парасковиевка (ДНР), траурная церемония прощания с ним прошла в апреле 2025 года в поселке Селенгинск.