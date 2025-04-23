Общество 23.04.2025 в 14:10

Второй осужденный за убийство девушек в Клюквенной пади погиб в зоне СВО

Смерть пропавшего без вести Дмитрия Истомина признали официально
A- A+
Текст: Иван Иванов
Второй осужденный за убийство девушек в Клюквенной пади погиб в зоне СВО
Фото: скриншот видео
Дмитрий Истомин - второй экс-полицейский, осуждённый по делу об убийстве девушек в Клюквенной пади - погиб на Украине. В 2024 году он пропал без вести, в апреле 2025 года его смерть была признана официально. О смерти экс-полицейского сообщили в местном паблике Кабанского района.

Напомним, что экс-сотрудники Министерства внутренних дел по Республике Бурятия Евгений Инкин и Дмитрий Истомин, осужденные на 17 и 18 лет за жестокое убийство двух девушек в Кабанском районе, весной 2024 года отправились из колонии в зону СВО, подписав контракт, надеясь получить помилование после участия в боевых действиях.

Дело по Клюквенной пади получило большой общественный резонанс, долгое время преступление не было раскрыто. 26 августа 2002 года в Клюквенной пади (Кабанский район Бурятии. - Прим. ред.) обнаружили тела двух девушек с черепно-мозговыми травмами. Но уголовное дело долгое время не возбуждали. Виновных удалось вычислить только спустя 17 лет - после того, как показания дала еще одна девушка. Подозреваемых задержали. Ими оказались два экс-сотрудника МВД по Республике Бурятия.

Ранее стало известно о смерти второго фигуранта этого дела — Евгения Инкина. Евгений Инкин скончался в результате обстрела ВСУ в августе 2024 года в районе села Парасковиевка (ДНР), траурная церемония прощания с ним прошла в апреле 2025 года в поселке Селенгинск.

Все новости

Юные танцоры из Бурятии оказались лучшими на фестивале в Пекине
23.04.2025 в 14:51
Как Бурятия готовится к 80-летию Победы
23.04.2025 в 14:13
Второй осужденный за убийство девушек в Клюквенной пади погиб в зоне СВО
23.04.2025 в 14:10
Лис Алисай и медвежонок вышли встречать весну в заповеднике Бурятии
23.04.2025 в 14:09
В Бурятию пригласили знаменитую певицу Адель
23.04.2025 в 13:40
Театр кукол «Ульгэр» готовит спектакль по мотивам кыргызского фольклора
23.04.2025 в 13:30
Более 100 детей с инвалидностью получили помощь специалистов центра «Светлый» на дому
23.04.2025 в 13:08
Лия Балданова будет читать либретто балета «Красавица Ангара» на берегу Байкала
23.04.2025 в 12:54
В Улан-Удэ продолжается уборка городских улиц от песка и мусора
23.04.2025 в 12:35
Арадай Хуралай hунгамал Вячеслав Дондоков олондо мэдээсэл тараадаг эмхиин түлөөлэгшэдтэй hаяхана уулзаба
23.04.2025 в 12:29
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 апреля

Читайте также
Как Бурятия готовится к 80-летию Победы
В республике приводят в порядок действующие памятники и открывают новые
23.04.2025 в 14:13
Лис Алисай и медвежонок вышли встречать весну в заповеднике Бурятии
Их фотографиями поделился местный инспектор
23.04.2025 в 14:09
Более 100 детей с инвалидностью получили помощь специалистов центра «Светлый» на дому
Также сотрудники центра оказывают помощь детям с ОВЗ в стационаре
23.04.2025 в 13:08
В Улан-Удэ продолжается уборка городских улиц от песка и мусора
Сегодня по городу трудятся 119 уборщиков территорий
23.04.2025 в 12:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru