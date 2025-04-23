Общество 23.04.2025 в 14:13

Как Бурятия готовится к 80-летию Победы

В республике приводят в порядок действующие памятники и открывают новые
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Текст: Лариса Ситник
Как Бурятия готовится к 80-летию Победы
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Совсем скоро вся Россия отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Подготовка к празднованию началась задолго до 9 Мая: проходят научные конференции, различные акции, субботники, ремонтируются памятники, посвященные военной истории.

18 апреля в Улан-Удэ на Аллее героев в парке им. С. Н. Орешкова открыли памятник Герою Советского Союза, генерал-майору Илье Васильевичу Балдынову.

На открытии памятника глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к жителям республики, к родителям и школьникам с пожеланием чаще посещать такие памятные места.

- Дорогие земляки, ветераны, всех поздравляю с таким значимым событием. Илья Васильевич —пример для всех нас. Я хочу, чтобы этот пример был известен каждому школьнику, каждому ребенку, всем нашим жителям республики. У нас много героев, которыми мы гордимся, и сегодня появился бюст еще одного героя. Памятник по-настоящему тогда памятник, когда к нему ходят люди и дети. Призываю чаще возить в такие памятные места школьников, чтобы знать свою историю и гордиться своей страной, - сказал Алексей Цыденов.

Также приводят в порядок и действующие памятники. Коммунальная служба Улан-Удэ уже провела работы в мкр. Тальцы - в месте, где стоит обелиск памяти погибшим воинам, на ст. Дивизионная - на братской могиле красногвардейцев, в мкр. Таежный – где находится обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в мкр. Мясокомбинат, где установлен бюст Героя Советского Союза Гармажапа Аюровича Гармаева, а также памятник воинам-рабочим и служащим мясокомбината, погибшим на фронтах.

Кроме того, ведется ремонт возле мемориала «Воинам Бурятии, павшим на фронтах Великой Отечественной войны» на пл. Комсомольская, а также на братской могиле 18 красногвардейцев и партизан, павших в бою за освобождение Верхнеудинска от семеновских банд и японо-американских интервентов по ул. Смолина. Работы планируется завершить до 1 мая.

На прошлой неделе в столице Бурятии состоялась Международная научная конференция «Вторая мировая война: исторический опыт, память и преемственность поколений». С докладами выступили преподаватели, краеведы и представители общественных организаций России, Китая, Монголии и Казахстана.

- Историческая память была подвергнута существенному демонтажу в прошедшие годы. Мы абсолютно уверены, что триединые составляющие: память, опыт и преемственность — это основа будущего, потому что, если выпадает то или иное звено, то нарушается в целом исторический код, по которому существуют общество и человечество, - говорит председатель Совета отделения Российского исторического общества в Бурятии, академик РАН, доктор исторических наук, профессор Борис Базаров.

Не остаются в стороне и школьники республики. В рамках проекта «С чего начинается Родина» учащимся восьмых классов школы № 2 рассказали о том, почему Улан-Удэ является городом трудовой доблести и какие производственные предприятия помогали фронту в годы Великой Отечественной войны.

Дети узнали о том, что за годы войны Улан-Удэнскому ПВРЗ (ныне ЛВРЗ) трижды присуждалось Красное Знамя Государственного комитета обороны, мясоконсервный комбинат увеличил выпуск своей продукции на 80% по сравнению с довоенным периодом, вольфрам Джидинского комбината был в броне каждого третьего советского танка. Самолеты, произведенные Улан-Удэнским авиационным заводом, сражались в небе над Москвой, на Курской дуге, участвовали в боях за Севастополь. В годы войны Улан-Удэ стал городом-эвакогоспиталем, на его территории было развернуто 14 эвакогоспиталей, в которых получили лечение более 30 тыс. раненых.

Праздничные мероприятия проводятся и в районах республики. Так, 16 апреля в Кяхте состоялся торжественный митинг, приуроченный к межрегиональной акции «Эстафета Победы».

Акция «Эстафета Победы» стартовала 11 февраля 2025 года в поселке Наушки и запустила передачу Знамени Победы через все поселения района. 11 апреля знамя добралось до Красночикойского района, где также было передано по всем поселениям. 16 апреля знамя вернули в Кяхту.

Традиция передачи Знамени Победы возникла в Кяхтинском районе в 1995 году и продолжается и сегодня с участием ветеранов, пограничников и жителей всех 17 поселений района вдоль российско-монгольской границы.
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