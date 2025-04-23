20-летний житель Бурятии обокрал иногороднего, чтобы закрыть свои долги

Иногородний мужчина, приехавший в Улан-Удэ для лечения, лишился телефона, а вместе с ним и более 120 тысяч рублей. Причиной его потерь явилась излишняя доверчивость, так как, будучи навеселе, он одолжил свой телефон абсолютно постороннему человеку.

Вечером 20 апреля 31-летний мужчина обратился в отдел полиции с заявлением.

- Он рассказал о краже у него телефона в кафе, в котором он находился вместе с другом. Уже дома потерпевший, проспавшись, осмотрел свои вещи и, убедившись в отсутствии гаджета, позвонил супруге. Женщину он попросил через банкомат проверить баланс на находящейся в её пользовании карте, которая была привязана к его абонентскому номеру.

Та ответила, что со счета переведены 120 тысяч рублей и 3700 рублей списаны для пополнения баланса на чужом номере телефона, - рассказали в полиции республики.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 20-летний житель Заиграевского района, который после посиделок у друзей зашел в заведение.

Он признался, что подсел к потерпевшему и его другу и видел, как в процессе беседы заявитель пользовался мобильным банком. Молодой человек запомнил пароль для входа в сервис онлайн-банкинга.

- Попросив для звонка гаджет, который хозяин предварительно разблокировал, он вышел на улицу. Там он в мобильном банковском приложении сделал перевод денег и скрылся с телефоном. В полиции рассказал, что похищенными средствами погасил долги. В несовершеннолетнем возрасте он привлекался к уголовной ответственности за угон. Сейчас подрабатывает автослесарем на СТО, - добавили в МВД.

Похищенный телефон и часть денег у него изъяли.

Возбуждены уголовные дела.

Фото: Номер один