В Улан-Удэ проверят все дороги, отремонтированные с 2020 года

На совещании в администрации Улан-Удэ мэр города Игорь Шутенков поручил разработать эффективный метод работы с подрядчиками по гарантийному ремонту дорог.- Прошу разработать методику, где будут понятны наши совместные действия для оперативного устранения этих недочетов, - дал поручение Комитету по строительству градоначальник.Сейчас комиссия мэрии проводит плановый осмотр всех гарантийных дорог, отремонтированных с 2020 по 2024 годы. Уже проверено 99 из 120 дорог, включая улицы Ботаническую, Дальневосточную, Воронежскую, Жердева, Блинова, Павлова, Трубачеева, пр. Автомобилистов, Строителей, проезд Бальбурова, Богатырский мост и другие. При обнаружении дефектов подрядчикам направляется уведомление об устранении недостатков по гарантии в течение месяца. Ремонт они проводят за свой счет.- В случае не устранения гарантийных недостатков и дефектов в установленные сроки в отношении подрядчиков будет начата претензионная-исковая работа с предъявлением штрафных санкций и возмещением расходов на устранение недостатков, - сообщил первый заместитель председателя Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Олег Светозаров.Помимо дефектов на дорожном полотне, необходимо ликвидировать вырубки в асфальте, которые подрядчики по тем или иным причинам не заделали уже после сдачи объектов в эксплуатацию. Они делаются для экспертизы качества дорожного покрытия и в ходе других проверок.Напомним, с 2020 года подрядчики предоставляют банковскую гарантию на весь гарантийный срок ремонта дорог — пять лет. Это позволяет заказчику возместить материальный ущерб через банк при неисполнении гарантийных обязательств по устранению нарушений.