Общество 23.04.2025 в 16:48

В Улан-Удэ проверят все дороги, отремонтированные с 2020 года

Обнаруженные дефекты подрядчиков обяжут устранить
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ проверят все дороги, отремонтированные с 2020 года
Фото: мэрия Улан-Удэ
На совещании в администрации Улан-Удэ мэр города Игорь Шутенков поручил разработать эффективный метод работы с подрядчиками по гарантийному ремонту дорог.

- Прошу разработать методику, где будут понятны наши совместные действия для оперативного устранения этих недочетов, - дал поручение Комитету по строительству градоначальник.

Сейчас комиссия мэрии проводит плановый осмотр всех гарантийных дорог, отремонтированных с 2020 по 2024 годы. Уже проверено 99 из 120 дорог, включая улицы Ботаническую, Дальневосточную, Воронежскую, Жердева, Блинова, Павлова, Трубачеева, пр. Автомобилистов, Строителей, проезд Бальбурова, Богатырский мост и другие. При обнаружении дефектов подрядчикам направляется уведомление об устранении недостатков по гарантии в течение месяца. Ремонт они проводят за свой счет.

- В случае не устранения гарантийных недостатков и дефектов в установленные сроки в отношении подрядчиков будет начата претензионная-исковая работа с предъявлением штрафных санкций и возмещением расходов на устранение недостатков, - сообщил первый заместитель председателя Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Олег Светозаров.

Помимо дефектов на дорожном полотне, необходимо ликвидировать вырубки в асфальте, которые подрядчики по тем или иным причинам не заделали уже после сдачи объектов в эксплуатацию. Они делаются для экспертизы качества дорожного покрытия и в ходе других проверок.

Напомним, с 2020 года подрядчики предоставляют банковскую гарантию на весь гарантийный срок ремонта дорог — пять лет. Это позволяет заказчику возместить материальный ущерб через банк при неисполнении гарантийных обязательств по устранению нарушений.
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ремонт дороги

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