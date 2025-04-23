Общество 23.04.2025 в 17:15

В Улан-Удэ самовольно обрезают деревья

Незаконно обрезали деревья на улице Дальневосточная в Октябрьском районе
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ самовольно обрезают деревья

На ул. Дальневосточная в Октябрьском районе незаконно обрезали деревья. При этом уведомление о подрезке не направлялось в комитет городского хозяйства.

Сотрудники управления административного контроля КГХ выяснили все обстоятельства, установили виновное лицо, составлен протокол об административном правонарушении.

Подрезка деревьев на прилегающих территориях домов, предприятий и организаций должна производится только после уведомления Комитета городского хозяйства.

Уведомление должно быть подано не менее чем за пять дней до начала предполагаемых работ. Для вырубки зеленых насаждений необходимо получить порубочный билет в комитете городского хозяйства. Он выдается на основании заявления в соответствии с установленными требованиями.

За несвоевременное информирование городских служб предусмотрена административная ответственность для граждан в размере от двух до трех тыс. рублей, для должностных лиц – от пяти до десяти тыс. рублей, для юридических лиц – от 25 до 50 тыс. рублей.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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