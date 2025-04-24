«Урожай» снарядов

Не проходит и пары месяцев, чтобы кто-то не нашел у себя в огороде очередное орудие смерти. Как будто кто-то специально рассыпал их в разных местах на случай зомби-апокалипсиса…

На этот раз на ржавый снаряд наткнулся житель поселка Забайкальского в Улан-Удэ. Боеприпас валялся в траве между домами. Не желая испытывать судьбу, мужчина вызвал к находке правоохранителей.

«На место незамедлительно выехали специалисты-взрывотехники ОМОНа. Сотрудники группы разминирования установили, что найденный боеприпас является 105-мм артиллерийским снарядом с элементами сильной коррозии. Взрывчатых веществ он не содержал и угрозы не представлял», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Глядя на взрывную «урожайность» разного рода снарядов и прочего арсенала, возникает вопрос: а зачем мы столько вкладываем в посевы разных сельхозкультур? Может быть, стоит отправить фермеров с металлоискателями на поля собирать гранаты, мины и прочие (не дешевые, кстати) «плоды»?

Правда в этом случае утверждение, что «Бурятия – зона рискованного земледелия», заиграет новыми красками.