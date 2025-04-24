Общество 24.04.2025 в 09:00

«Урожай» снарядов

Земля Бурятии бомбически плодородна на разного рода снаряды, гранаты, мины и прочие разрывные штуки
A- A+
Текст: Номер один
«Урожай» снарядов

Не проходит и пары месяцев, чтобы кто-то не нашел у себя в огороде очередное орудие смерти. Как будто кто-то специально рассыпал их в разных местах на случай зомби-апокалипсиса… 

На этот раз на ржавый снаряд наткнулся житель поселка Забайкальского в Улан-Удэ. Боеприпас валялся в траве между домами. Не желая испытывать судьбу, мужчина вызвал к находке правоохранителей.

«На место незамедлительно выехали специалисты-взрывотехники ОМОНа. Сотрудники группы разминирования установили, что найденный боеприпас является 105-мм артиллерийским снарядом с элементами сильной коррозии. Взрывчатых веществ он не содержал и угрозы не представлял», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Глядя на взрывную «урожайность» разного рода снарядов и прочего арсенала, возникает вопрос: а зачем мы столько вкладываем в посевы разных сельхозкультур? Может быть, стоит отправить фермеров с металлоискателями на поля собирать гранаты, мины и прочие (не дешевые, кстати) «плоды»?

Правда в этом случае утверждение, что «Бурятия – зона рискованного земледелия», заиграет новыми красками.

Теги
карикатура

Все новости

Дамнин Фроловай 100 жэлэй ойн баярта зорюулагдаhан хэмжээ ябуулгада Владимир Павлов хабаадаба
24.04.2025 в 09:10
В Бурятии не осталось лесных пожаров
24.04.2025 в 09:06
«Урожай» снарядов
24.04.2025 в 09:00
Фиктивный брак ради ипотеки
24.04.2025 в 09:00
В Улан-Удэ появился шанс снизить стоимость ЖКХ
24.04.2025 в 06:00
Безопасные покупки аккаунтов в 2025 году: где искать, что учитывать и как избежать обмана
23.04.2025 в 17:29
Интенсивное тушение пожаров в Забайкалье улучшит состояние воздуха в Бурятии
23.04.2025 в 17:18
В Улан-Удэ самовольно обрезают деревья
23.04.2025 в 17:15
В Улан-Удэ проверят все дороги, отремонтированные с 2020 года
23.04.2025 в 16:48
В Буряад театре покажут премьеру моноспектакля «Дорога на облака»
23.04.2025 в 16:43
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 апреля

Читайте также
Дамнин Фроловай 100 жэлэй ойн баярта зорюулагдаhан хэмжээ ябуулгада Владимир Павлов хабаадаба
24.04.2025 в 09:10
Фиктивный брак ради ипотеки
Какие есть риски?
24.04.2025 в 09:00
Безопасные покупки аккаунтов в 2025 году: где искать, что учитывать и как избежать обмана
23.04.2025 в 17:29
В Улан-Удэ самовольно обрезают деревья
Незаконно обрезали деревья на улице Дальневосточная в Октябрьском районе
23.04.2025 в 17:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru