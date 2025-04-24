Букет цветов супружеской паре в Улан-Удэ обошелся в 590 тысяч

43-летней жительнице Улан-Удэ букет цветов от мужа обошелся в 590 тысяч. Горожанка попалась на одну из преступных схем аферистов и перевела им все свои сбережения.

- Женщине позвонили и сообщили о доставке цветов от супруга. Для их получения необходимо было назвать адрес доставки, удобное время и цифровой код. После передачи данных в мессенджере раздался звонок сотрудника «Росфинмониторинга». Он с тревогой сообщил, что мошенники получили доступ к ее аккаунту на портале госулслуг, поэтому ей срочно нужно перевести средства на «безопасные счета». Именно это она и сделала, потеряв в итоге 590 тысяч рублей, - рассказали в полиции республики.

Только после рассказа о случившемся своему мужу, она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Фото: loon.site