Общество 24.04.2025 в 09:31

В Бурятии банки стали уменьшать лимиты владельцам кредитных карт

Под ограничения попадают слишком дисциплинированные заемщики
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии банки стали уменьшать лимиты владельцам кредитных карт
Фото: freepik.com
Банки в апреле начали массово снижать лимиты по кредитным картам, сообщает fbm.ru. Еще недавно кредитка без процентов с кешбэком и грейс-периодом была золотым стандартом для финансово грамотных россиян. Но теперь такая стратегия оборачивается проблемами: банки начали «резать» лимиты, а порой и вовсе блокировать карты тем, кто годами не платит проценты.

Как рассказал порталу зампред правления «Уралсиба» Станислав Тывес, многие банки решили избавляться от клиентов, которые используют кредитку как бесплатный инструмент: берут в долг и возвращают вовремя, укладываясь в льготный период. Иначе говоря — не приносят дохода.

Более того, банкиров возмущает, что заемщики стали использовать «кредитную карусель» — они без процентов обналичивают средства с карты и размещают их на вкладах в тех же банках. Заставляя банк «работать» на клиента.
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