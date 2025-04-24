Депутаты Забайкалья повторили эксперимент Бурятии с «сухим законом»

Депутаты Заксобрания Забайкалья приняли сразу в двух чтениях закон, по которому с 1 сентября заработает запрет на продажу алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Исключением стали торговые объекты площадью больше 300 квадратных метров и при условии, что алкоголь в них будет храниться и продаваться в отдельной комнате, сообщается на сайте регионального парламента.Кроме того, депутаты сократили время отпуска алкогольной продукции: приобрести спиртное можно будет с 12:00 до 22:00.Ранее в Забайкалье уже переносили начало утренней торговли спиртным с 8 до 10 утра, но этого оказалось недостаточно. Ограничения назрели, поскольку объем выпитого алкоголя в крае в 2 раза превышает показатели в среднем по России, отмечают депутаты.