В Улан-Удэ у пенсионерки-лихачки арестовали счета

В Улан-Удэ 63-летняя горожанка накопила 41 штраф за нарушение правил дорожного движения, в основном, за превышение скорости. Как сообщили в Службе судебных приставов Бурятии, сумма задолженности любительницы прокатиться с ветерком составила 34 тысячи рублей. Однако оплачивать штрафы женщина не торопилась.«В ходе исполнительного производства приставы арестовали банковские счета должницы, с которых в последующем была взыскана вся сумма долга. Однако помимо штрафов автоледи пришлось выплатить сумму исполнительского сбора в рамках каждого исполнительного производства, которая составила еще в 36 тысяч рублей. На сегодня взысканные средства перечислены в доход государства», - сообщили в УФССП по РБ.