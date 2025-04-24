Общество 24.04.2025 в 10:11

В Бурятии выбрали лучших врачей

Результаты конкурса были определены по итогам открытого голосования
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии выбрали лучших врачей

В Бурятии подвели итоги республиканского конкурса «Лучший врач-2025 года». Победители Республиканского конкурса на звание «Лучший врач-2025 года» были определены по итогам открытого голосования.

Среди них – врачи Республиканской клинической инфекционной больницы, Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко, Городского перинатального центра г. Улан-Удэ, Курумканской районной больницы, Республиканской стоматологической поликлиники, Республиканского врачебно-физкультурного диспансера, Республиканского перинатального центра, Городской больницы №5, Республиканского патологоанатомического бюро.

Список победителей:

В номинации «Лучший врач лабораторной диагностики» — Евгения Лупырева, заведующая микробиологической лабораторией, врач-бактериолог Республиканской клинической инфекционной больницы.

В номинации «Лучший врач хирург» — Тимур Доржиев, заведующий отделением, врач-челюстно-лицевой хирург Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко.

В номинации «Лучший врач травматолог-ортопед» — Барас Содномов, заведующий травматолого-ортопедическим отделением, врач травматолог-ортопед Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова.

В номинации «Лучший сельский врач» — Татьяна Цыремпилова, врач акушер-гинеколог Курумканской ЦРБ.

В номинации «Лучший врач акушер-гинеколог» — Владимир Дегтярев, заведующий акушерским отделением, врач акушер-гинеколог Городского перинатального центра г. Улан-Удэ.

В номинации «Лучший врач анестезиолог-реаниматолог» — Зоригто Нимаев, врач анестезиолог-реаниматолог РКБ им. Н.А. Семашко.

В номинации «Лучший врач стоматолог» — Аюр Нимаев, врач стоматолог-хирург Республиканской стоматологической поликлиники.

В номинации «Лучший врач по медицинской реабилитации» — Ярослав Шубин, главный врач Республиканского врачебно-физкультурного диспансера.

В номинации «Лучший врач неонатолог» — Дарима Дашиева, заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Республиканского перинатального центра.

В номинации «Лучший врач эксперт» — Светлана Дулмажапова, заведующая отделением, врач-патологоанатом Республиканского патологоанатомического бюро.

В номинации «За верность профессии» — Улан-Сэсэг Доржиева, заведующая паллиативным отделением, врач по медицинской паллиативной помощи Городской больницы №5.

В номинации «Лучший врач методист» — Розалия Дугарова, начальник отдела внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, врач-методист Республиканской клинической инфекционной больницы.

- Поздравляем победителей конкурса и желаем дальнейших профессиональных успехов, покорения новых вершин, неуклонного роста и развития! – поздравили врачей в минздраве Бурятии.

 

Фото: loon.site

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