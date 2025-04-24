Общество 24.04.2025 в 10:32
Размытую на севере Бурятии дамбу так и не восстановили
ЧП на реке Холодная, из которого был заблокирован БАМ, может повториться
Текст: Станислав Сергеев
Тему дамбы на реке Холодная сегодня на сессии Хурала Бурятии поднял депутат Александр Парщиков. По его словам, размытое сооружение уже два года находится не в самом лучшем состоянии. Более того, за это время не появилось даже проекта ее строительства.
- Приезжал зам прокурора РФ, но, к сожалению, все на прежнем уровне, - посетовал парламентарий.
Напомним, 19 августа 2023 года в результате подъема уровня воды в реке Холодная в Северо-Байкальском районе произошел подмыв участка железнодорожного пути Байкало-Амурской магистрали, а также региональной дороги. Произошла задержка двух пассажирских, 19 грузовых и одного пригородного поездов. Протяженность поврежденного железнодорожного полотна составила 1400 метров. Был введён режим ЧС регионального характера.
После ЧП Северобайкальская межрайонная прокуратура провела проверку. Выяснилось, что капремонт дамбы, которая находится в муниципальной собственности, своевременно не провели. Это и стало одной из причин ее размытия. Тогда прокурор направил иск в суд о возложении на орган местного самоуправления обязанности провести капитальный ремонт дамбы. Северобайкальский городской суд иск прокуратуры удовлетворил.
- Приезжал зам прокурора РФ, но, к сожалению, все на прежнем уровне, - посетовал парламентарий.
Напомним, 19 августа 2023 года в результате подъема уровня воды в реке Холодная в Северо-Байкальском районе произошел подмыв участка железнодорожного пути Байкало-Амурской магистрали, а также региональной дороги. Произошла задержка двух пассажирских, 19 грузовых и одного пригородного поездов. Протяженность поврежденного железнодорожного полотна составила 1400 метров. Был введён режим ЧС регионального характера.
После ЧП Северобайкальская межрайонная прокуратура провела проверку. Выяснилось, что капремонт дамбы, которая находится в муниципальной собственности, своевременно не провели. Это и стало одной из причин ее размытия. Тогда прокурор направил иск в суд о возложении на орган местного самоуправления обязанности провести капитальный ремонт дамбы. Северобайкальский городской суд иск прокуратуры удовлетворил.