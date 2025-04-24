Общество 24.04.2025 в 10:42

Власти Улан-Удэ могут взять под крыло пригородные поселения

В Хурале предложили создать орган по развитию городской агломерации
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Текст: Станислав Сергеев
Власти Улан-Удэ могут взять под крыло пригородные поселения
Фото: архив «Номер один»
Для того, чтобы, в том числе, поднять настроение людям, приезжающим в Улан-Удэ на заработки из пригородных сел, нужно создать новый совещательный орган. Об этом заявил депутат Анатолий Кушнарев на очередной сессии Хурала Бурятии.

По его словам, Улан-Удэ окружает 7 сельских поселений с населением в 80 тысяч человек. При этом количество жителей там постоянно растет: только за прошлый год официально туда переехали 3700 человек. Неофициально, по словам Анатолия Кушнарева, эта цифра может достигать 5 тысяч человек.

При этом существует ряд проблем, которые возникают из-за того, что большинство жителей этих поселений работает в Улан-Удэ. Например, проблема с транспортом.

- Мы сделали дачный маршрут, продлили его работу до 15 октября. Но как только сезон заканчивается, начинаются проблемы с транспортом, - пояснял ситуацию Анатолий Кушнарев.

Чтобы решить эту и другие проблемы, депутат предложил создать новый совещательный орган – Совет по развитию улан-удэнской городской агломерации. По мнению Кушнарева, возглавить этот совет должен мэр столицы, а в его состав войти председатель горсовета Улан-Удэ, главы граничащих с городом муниципалитетов и другие.

По его словам, решение этих вопросов будет выгодно не только сельчанам, но и городу. Ведь чем лучше будут условия для жителей приграничных поселений, тем лучше они будут работать.

- При слабой инфраструктуре у человека даже настроения работать нет. Поэтому городу это тоже будет выгодно, - говорил Анатолий Кушнарев.
Теги
хурал улан-удэ

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