Килька из Улан-Удэ теперь будет жить в Москве

В Бурятии у двух собак из приюта с именами Килька и Лаки больше нет опекунов, потому что теперь они их любящие хозяева. Сразу два попечителя недавно забрали своих подопечных из приюта «Ананда» и подарили им семью.

Софья и Арина более года были поддержкой для этих собак и так полюбили хвостиков за это время, что решили забрать их себе домой. Пара дней ожидания и вот Лаки уже в Екатеринбурге, а Килька в Москве, сообщают в группе «Фонд «Собака счастья».

- А дальше всё, как по рецепту: щепотка ласки, ложечка заботы, капля терпения, полная чаша любви и много-много вкусняшек. Смешать, но не взбалтывать! Раз, и мы получили самых счастливых в мире собак. Спасибо, что подарили Лаки и Кильке самое главное - семью. Давайте вместе порадуемся за них, - пишут волонтеры.



Фото: ТГ-канал «Фонд «Собака счастья»