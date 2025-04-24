Общество 24.04.2025 в 10:47

Килька из Улан-Удэ теперь будет жить в Москве

Собака из местного приюта обрела новых хозяев
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Килька из Улан-Удэ теперь будет жить в Москве

В Бурятии у двух собак из приюта с именами Килька и Лаки больше нет опекунов, потому что теперь они их любящие хозяева. Сразу два попечителя недавно забрали своих подопечных из приюта «Ананда» и подарили им семью.

Софья и Арина более года были поддержкой для этих собак и так полюбили хвостиков за это время, что решили забрать их себе домой. Пара дней ожидания и вот Лаки уже в Екатеринбурге, а Килька в Москве, сообщают в группе «Фонд «Собака счастья».

- А дальше всё, как по рецепту: щепотка ласки, ложечка заботы, капля терпения, полная чаша любви и много-много вкусняшек. Смешать, но не взбалтывать! Раз, и мы получили самых счастливых в мире собак. Спасибо, что подарили Лаки и Кильке самое главное - семью. Давайте вместе порадуемся за них, - пишут волонтеры.

Фото: ТГ-канал «Фонд «Собака счастья»

Теги
собаки приют

Все новости

Сельская кассирша в Бурятии оказалась мелким махинатором
24.04.2025 в 12:16
Забайкалец ради телефона убил кирпичом девушку в Улан-Удэ
24.04.2025 в 12:04
«Не приду, если плохо - звоните в скорую»
24.04.2025 в 11:34
В Улан-Удэ покажут спектакль-номинант на «Золотую маску»
24.04.2025 в 11:17
От страха быть обманутой улан-удэнка набрала кредитов и перевела деньги мошенникам
24.04.2025 в 11:14
В Бурятии 23 рыбака дрейфовали на льдине
24.04.2025 в 11:04
Килька из Улан-Удэ теперь будет жить в Москве
24.04.2025 в 10:47
Власти Улан-Удэ могут взять под крыло пригородные поселения
24.04.2025 в 10:42
Размытую на севере Бурятии дамбу так и не восстановили
24.04.2025 в 10:32
Жителей Бурятии приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк онлайн»
24.04.2025 в 10:12
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 апреля

Читайте также
Сельская кассирша в Бурятии оказалась мелким махинатором
Ее преступную схему рассекретил бдительный охранник магазина
24.04.2025 в 12:16
«Не приду, если плохо - звоните в скорую»
В Новосибирске педиатр отказалась приезжать на вызов к ребенку с температурой
24.04.2025 в 11:34
От страха быть обманутой улан-удэнка набрала кредитов и перевела деньги мошенникам
За несколько дней банки выдали ей свыше миллиона рублей
24.04.2025 в 11:14
Власти Улан-Удэ могут взять под крыло пригородные поселения
В Хурале предложили создать орган по развитию городской агломерации
24.04.2025 в 10:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru