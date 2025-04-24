От страха быть обманутой улан-удэнка набрала кредитов и перевела деньги мошенникам

22-летняя жительница Улан-Удэ услышав по телефону усмешку мошенника об оформлении на нее кредитов решила обезопасить себя, но в итоге с головой окунулась в море кредитных обязательств, задолжав банку свыше миллиона рублей.

23 апреля она обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

- Девушка рассказала, что двумя неделями ранее ей позвонили с налоговой службы, сказав, что у нее имеется задолженность по налогам в сумме 30 тысяч рублей. Аферист добавил, что девушке необходимо записаться на прием и для этого продиктовать направленный ей в смс специальный код вместе с полным именем и паспортными данными. После выполнения требования мошенник поблагодарил ее и, усмехнувшись, посоветовал ждать кредитов, - рассказали в полиции республики.

Девушка сразу же поменяла пароль в личном кабинете госуслуг, после чего ей позвонила незнакомка, предупредившая, что от ее имени отправлены заявки на получение кредитов.

Горожанке посоветовали заполнить и выслать в мессенджере заявление об отмене кредитов, а чтобы сработать на опережение самой оформить займы.

- Следуя указаниям преступников, потерпевшая оформила кредит на сумму более 370 тысяч рублей, указав в качестве причины займа автокредит. Затем по инструкции мошенника купив мобильный телефон с поддержкой бесконтактной системы оплаты и через банкомат перевела деньги. В другом банке она взяла займ на 500 тысяч рублей, в третьем — еще на 300 тысяч рублей. В четвертом банке в получении кредита ей отказали без объяснения причин. Все деньги вместе с собственными сбережениями были перечислены мошенникам. Общий причиненный ущерб составил около 1,3 млн рублей, - добавили в МВД республики.

Фото: Номер один