Жители Бурятии останутся без охраны

В Бурятии на сегодня мы насчитали 80 охранных предприятий. Только половина из них объединилась в два сообщества для решения общих проблем. Одиночки выживают самостоятельно, и не все в полной мере могут решать поставленные задачи. Частная охранная деятельность в республике зашла в тупик накопившихся проблем. И одна из главных — нехватка людей.— Некоторые охранные предприятия нанимают людей, не имеющих никакого отношения к этой профессии. В результате под угрозой оказывается не только сохранность имущества, но и человеческих жизней, — начал разговор о проблемах отрасли директор ЧОП «Эликом» Евгений Бурлаков.Однако неквалифицированные сотрудники — это на сегодня меньшее из бед для отрасли в целом. Со слов представителей охранных организаций Бурятии, в скором времени бюджетные организации республики охранять будет некому.Объединение работодателей в сфере охраны провело мониторинг электронных торгов по заключению госконтрактов. Результаты вышли удручающими. Оказалось, что средняя стоимость одного рабочего часа охранника в прошлом году составила 240 руб­лей, в 2025­м — чуть больше, 270 руб­лей. Охранные организации не скрывают, что такие зарплаты не способны удержать в профессии специалистов.— Основная проблема — это цена вопроса безопасности учреждений, которые подлежат антитеррористической защищенности: детские сады, школы, колледжи, университеты, больницы, торговые центры и т. д. Проще говоря, все объекты, на которых одновременно находится более 50 человек, — отмечает генеральный директор ЧОП «Защита» Константин Перевалов. — Все эти места должны быть под усиленной охраной, но по факту там на постах стоят бабушки или дедушки. Происходит это потому, что со стороны государства идет жесткое недофинансирование охранной отрасли. К тому же часть охранных организаций отказывается от работы со школами, поскольку все чаще возникают прецеденты привлечения к ответственности охранников и директоров охранных организаций.За месяц при пятидневной рабочей неделе в среднем каждый человек отрабатывает порядка 20 дней. Если их все умножить на 12­часовой пост, то получится 240 часов, что является перебором для одного охранника, но недобором для двоих. Получается так, что по нынешним ценам мы работаем практически в минус.По мнению директора ЧОП, оплата труда должна быть в пределах 500–600 руб./час.— Государство столько нам не платит и даже не собирается, — добавляет Перевалов.Стоит заметить, что 270 руб./час — это усредненный подсчет, потому что на практике бюджетные учреждения платят по-­разному, ценовой разбег довольно большой: кто-­то 120 руб./час., а кто­-то может себе позволить и 350 руб./час. Плохо у нас финансируется охрана театров, хорошо — медицинских учреждений.На проведении торгов вылезли проблемы, которые до сих пор не в состоянии решить при заданных законодательных условиях. Зачастую иногородние фирмы при участии в закупках на предоставление охранных услуг устраивают демпинг цен. Предлагают самую дешевую стоимость своих услуг, выигрывают контракт, а на работу нанимают людей с улицы практически за копейки. Впоследствии учреждения не могут повысить цены на контракты, а профессиональная охрана, в свою очередь, уже не может обеспечить своим сотрудникам достойную оплату при такой стоимости.Ассоциации охранных предприятий стучались во все двери, начиная от Народного Хурала и заканчивая прокуратурой.Скудный бюджет на охранную деятельность в различных организациях привел к предсказуемой закономерности: молодежь ушла из профессии. Работать идут одни старики.— Пенсионный возраст мужчин в нашей стране начинается с 65 лет. Получается так, что по внешним признакам человек уже пожилой, но по законодательству он еще о­го­-го, — констатирует Евгений Бурлаков. — Школу на тысячу учеников в прямом смысле может охранять чья-­то бабушка. По закону она вполне себе имеет такое право, отказать ей в этом плане мы не можем, иначе понесем административную ответственность. Выходит так, что минимальная планка есть — нужно быть старше 18 лет, но вот возрастной потолок отсутствует. Это не есть хорошо.Стоит отметить, что при этом далеко не все ЧОПы занимаются охраной бюджетных учреждений. Некоторые специализируются на конкретных видах услуг. Например, на защите объектов, занимающихся добычей золота, нефрита и т. п. Кто­-то практикуется в сфере транспортной безопасности: следит за порядком на вокзалах, заправках. Соответственно, круг защитников детских садов, школ, колледжей, институтов и прочих социально важных учреждений резко сужается. Плюс ко всему многие ЧОПы в последнее время дают заднюю — не хотят работать на подобных объектах, и не только из-­за отсутствия рентабельности. По мнению представителей ЧОПа, происходит это из­-за «идущей волны террористических актов с применением оружия». В довесок потенциальных охранников отпугивают «психически неуравновешенные люди». То есть сотрудники не готовы рисковать жизнью «за копейки».— Риск за копейки. Зачем охранникам так себя подставлять, когда на других работах можно заработать в разы больше, — говорят представители отрасли.Есть и совсем абсурдные причины, по которым профессионалы не желают связывать себя с охранной работой.— В одной из школ города, которая находится под нашей охраной, произошел неприятный случай. Однажды туда пришла супруга одного из высокопоставленных должностных лиц, которой нужно было попасть к классному руководителю, а охранник ее не знал и не впустил. На следующий день к нам поступил звонок: «Увольте этого человека», — приводят пример представители регионального объединения охранных организаций.В одной из районных школ, например, пытались возложить ответственность за издевательство детей над сверстницей на охранника.Там во время школьной перемены к девочке подошел один из подростков, потрепал ее за волосы, затем, изобразив ниндзя, принялся тыкать ее руками. К издевательствам присоединился еще один школьник: они дергали за волосы, прыгали на нее сзади, роняли на пол и т. д. Это происшествие зафиксировала установленная камера видеонаблюдения.— Педагоги знали о том, что ребенок подвергается буллингу, но никаких мер не предприняли. Чтобы сотрудников школы не привлекли к ответственности, руководство оперативно ограничилось выговором учителю с занесением в личное дело. Уголовное дело возбудили на охранника, мол, это он не уследил за детьми и тем самым произошло «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Нам пришлось нанять адвоката, чтобы отстоять своего сотрудника. Дело было прекращено за отсутствием состава преступления, — вспоминает Константин Перевалов. — Это, к слову, еще одна из проблем, когда школы нанимают лишь одного охранника, который физически не может уследить за всем сразу. А в его обязанности вписывают обход территории, на период которого вход в здание не контролируется либо его контролирует вахтер, а это уже в значительной степени снижает уровень безопасности учреждения.Отсутствие напарника в том числе чревато тем, что если в школу ворвется вооруженный преступник и застрелит единственного охранника, то нажимать тревожную кнопку будет просто некому.— При этом по республике немалое количество детских садов и школ, в которых вместо охранников на постах стоят сторожа, а это уже квалифицируется как незаконная охранная деятельность, — говорят в ассоциации.Основные отличия сторожа от охранника заключаются в полномочиях, квалификации и лицензировании. Яркий пример — это недавно произошедший инцидент в баре, где убили 21­летнего сторожа.Подозреваемый пришел в заведение в состоянии алкогольного опьянения и начал там дебоширить. Работники вывели мужчину на улицу. В этот момент он выхватил нож и нанес клинком удар в шею одному из охранников, затем попытался ударить еще раз. После чего скрылся с места происшествия. Потерпевший от полученных повреждений скончался на месте, — сообщал Следком.— Везде его называют охранником, но по факту он был простым сторожем. Молодой человек не имел никакой профессиональной подготовки, не был обучен специальным физическим приемам борьбы и работе со спецсредствами, — объясняет заместитель директора ЧОП «Дельта» Станислав Добрынин. — На таких объектах должна быть вооруженная охрана, а не «вышибалы с улицы». Очень жаль, что такое произошло с 21­летним парнем, но по закону он даже не имел бы права как­то отреагировать. Сторож занимается охраной имущества, не более. Даже если бы он применил физическую силу, то это было бы расценено как превышение полномочий. Охранник же может применить физическую силу в рамках закона.На объекты с наиболее буйным контингентом посетителей стараются привлекать официальные охранные организации. Под их защитой находятся практически все увеселительные заведения: клубы, бары, ресто­раны, сауны, гостиницы и т. д.— Наши парни рискуют жизнью каждый день. Мы фактически заменили на подобных объектах полицию, — считает Станислав Добрынин.Это со стороны кажется, что у частной охраны только клубные разборки в практике. Есть и другие примеры. Так, зимой прошлого года в борьбе с криминалом отличились два сотрудника одного из ЧОПов.Поздним вечером экипаж ГБР объезжал территории по маршруту патрулирования, пока не получил сигнал о том, что на одном из объектов сработала сигнализация — попытка проникновения. К моменту прибытия сотрудников злоумышленник успел оборвать провода сигнализации, сорвал камеру видеонаблюдения и даже вскрыл жалюзи.— Мы выдвинулись к магазину, расположенному в Октябрьском районе. На месте заметили мужчину, вооруженного топором, лицо он скрывал под маской. Злоумышленника догнали, задержали, передали сотрудникам полиции, — вспоминает один из них.Еще одна проблема — организация охраны во время крупных мероприятий. Ни в одной из охранных компаний на сегодня не знают, сколько человек должно быть по нормативу на культурно­-массовых мероприятиях.— Вот, допустим, стюарды (организаторы порядка прохода зрителей по билетам. — Прим. ред.) на стадионах — они предусмотрены законом о спорте. Но на культурно­-массовых мероприятиях: концертах, фестивалях и т. д. может находиться только охрана. Правда здесь уже возникает трудность с определением количества, ведь норматива по ее численности нет. Соответственно, охрана будет вестись по минимуму из­за экономии денег. Есть также вопросы по виду оружия, которое охрана вправе иметь при себе на подобного рода мероприятиях. Теракт в «Крокус Сити холле» уже продемонстрировал последствия неправильных решений, — мрачно констатируют в региональном объединении руководителей охранных организаций по Бурятии.Напомним, охрану здания осуществляло частное охранное предприятие (ЧОП) «Крокус профи». По словам владельцев концертного комплекса Араза и Эмина Агаларовых, в день теракта охранников было около 30 человек. Но они не имели при себе огнестрельного оружия, только резиновые дубинки и электрошокеры.По показаниям свидетелей, охрана не могла ничего противопоставить террористам — на входе сотрудников ЧОПа было немного, и они не пытались оказать сопротивления нападавшим.На концертах работа тоже не менее сложная. Артисты любят импровизировать, а толпа фанатов часто становится неуправляемой.— В Улан-­Удэ не так давно состоялся концерт Ирины Круг, во время которого она приняла решение спуститься со сцены, предварительно не сообщив нам об этом, и вышла к толпе… По итогу ее чуть не задавили фанаты, — вспоминает Евгений Бурлаков. — Бывает такое, что организаторы даже знают заранее о планах артиста, но не считают нужным сообщить нам об этом.Любые культурно­-массовые мероприятия — это сотни, а то и тысячи возбужденных людей. А если проводится, к примеру, рок-­концерт, многие зрители приходят в подпитии. Поэтому есть острая необходимость формировать крепкий пул охранников, а людей попросту нет.Дефицит молодых специалистов в сфере охраны — колоссальная проблема для отрасли. Средний возраст сотрудников охранных предприятий постоянно растет.— Колоссальная текучка, и ничем мы удержать этих специалистов не можем. Все молодые, красивые, сильные разбежались по вахтам. Получается так, что средний возраст охраны по республике на сегодняшний день составляет 50–55 лет. Как правило, среднестатистический работник — это седоватый, потрепанный человек… Не очень презентабельно, правда? — жалуются представители регионального объединения охраны.— Из-­за отсутствия денег от нас уходят каждый день. Мы только человека подготовим, обучим, оружие за ним закрепим, а он шестой разряд получит и едет на вахту золото охранять.Важность охранников недооценена. Очень часто именно они становятся первыми свидетелями надвигающейся угрозы.— Был случай, когда один из учеников нашел в школьном туалете гранату. Мальчик доложил об этом охраннику, тот, в свою очередь, руководству учреждения, но оно реагировать на это не стало. Сказали что-­то в духе: «ой, да бросьте, это он так пошутил, наверное». Однако охранник принял меры: огородил место потенциального чрезвычайного происшествия, эвакуировал школу и вызвал спецслужбы. По итогу пришла претензия насчет того, что охранник «чересчур активный». Оказалось, что ученик действительно пошутил, граната была ненастоящая. Но если бы это была действительно боевая граната? — рассуждают представители отрасли.Бдительность, как недавно было доказано, лишней никогда не бывает. Житель Октябрьского района, например, случайно заметил в мусорном баке предмет, визуально похожий на боевой снаряд. Мужчина отреагировал, позвонил, куда нужно. Найденный им предмет действительно оказался деформированной противотанковой гранатой, которую чуть позже специалисты передали саперам для утилизации. Страшно представить, что могло бы произойти, не окажись он в нужное время в нужном месте.Ассоциация охранных организаций совместно с региональным отраслевым объединением бьют в набат.— Мы считаем, что все накопившиеся проблемы в охранной отрасли необходимо решать на региональном законодательном уровне и принимать соответствующие нормативно­-правовые акты. И срочно начинать работу по повышению значимости охраны, чтобы ЧОПы могли омолодить кадры, — резюмирует генеральный директор ЧОП Константин Перевалов.