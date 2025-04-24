Общество 24.04.2025 в 16:05

В Бурятии лошади пришлось защищать новорожденного жеребенка от стаи грифов

Стая падальщиков кружила над еще неокрепшим животным
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии лошади пришлось защищать новорожденного жеребенка от стаи грифов

В Закаменском районе Бурятии лошадь встала на защиту своего новорожденного жеребенка от стаи грифов. Семь крупных падальщиков в надежде кружили над еще неокрепшим малышом, который только пытался встать на ноги, но его мать стояла рядом, ни на шаг не отходя от него.

Видеокадрами этого момента поделился министр туризма Алдар Доржиев. Заснять его ему удалось по дороге в Закаменский район, где на днях проходило чествование абсолютных победителей международного фестиваля по разбиванию хребтовой кости «Алтан Мундарга - 2025» Базарова Золто и Гончиковой Алины.

Ранее «Номер один» сообщал, что крупных черных грифов зафиксировали в Тункинском районе. Они прилетели туда 10 апреля.

Чёрный гриф — это одна из крупнейших хищных птиц семейства ястребиных. Длина его тела достигает одного метра, а размах крыльев составляет до 2,5 метров. Вес взрослых особей варьируется от 7 до 12 килограммов. Грифы преимущественно питаются падалью, выискивая добычу, паря высоко над землёй.
Фото: скриншот видео Алдара Доржиева

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