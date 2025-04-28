Общество 28.04.2025 в 09:00

Компенсация при задержке зарплаты

В каких случаях положено?
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Текст: Номер один
Компенсация при задержке зарплаты
Номер один

Вопрос: «Должен ли работодатель выплатить компенсация, если задержка зарплаты произошла по вине банка?»

Работодатель должен выплатить сотруднику компенсацию за задержку заработной платы, даже если задержка выплат произошла не по вине работодателя, а из-за проблем в банке. Кроме того, за несвоевременную выплату заработной платы работодатель подлежит привлечению к материальной ответственности вне зависимости от его вины в такой ситуации.

При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от начисленных, но не выплаченных в срок сумм и (или) не начисленных своевременно сумм в случае, если вступившим в законную силу решением суда было признано право работника на получение неначисленных сумм, за каждый день задержки начиная со дня, следующего за днем, в который эти суммы должны были быть выплачены при своевременном их начислении в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, по день фактического расчета включительно.

При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя (ст. 236 ТК РФ)

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