Штрафы за срыв сроков предоставления товаров и оказания услуг
Вопрос: «Что грозит продавцу, который просрочил доставку товара?»
Арсалан Ц.
Если вам с опозданием привезли заказанный товар, слишком долго делают мебель, тянут с возвратом денег или ремонтом техники — вы можете требовать неустойки у продавцов товаров и услуг за каждый день просрочки. Основание: Закон о защите прав потребителей.
Продавец обязан выплатить неустойку:
1) 0,5 % от суммы предоплаты за каждый день если вы не получили вовремя предоплаченный товар и в этом не было вашей вины или обстоятельств непреодолимой силы. Общий размер неустойки — не больше суммы предоплаты.
2) 1% от цены товара за каждый день если продавец вовремя не выполнил любое из этих обязательств:
- не заменил товар ненадлежащего качества в течение 7 дней, если нужна проверка — в течение 20 дней, а если нужного товара нет в наличии — в течение месяца;
- не вернул деньги за товар, не уменьшил соразмерно цену при недостатках, не возместил расходы на их устранение или не возместил убытки — в течение 20 дней;
- не устранил недостатки — в срок, указанный в договоре, но не более 45 дней.
3) 3% от стоимости работ или услуг за день если исполнитель:
- не выполнил работы или услуги в сроки по договору;
- не устранил недостатки — в сроки по договору или по требованию покупателя;
- не уменьшил по требованию покупателя цену за недостатки или не возместил расходы на их устранение — в течение 10 дней;
- не вернул деньги при отказе от договора из-за нарушения сроков — в течение 10 дней.
Как получить неустойку от продавца:
1. Обратитесь с требованием к продавцу — письменно.
2. Если он отказывается платить — жалуйтесь в Роспотребнадзор или подайте иск в суд.
Если в договоре прописаны суммы неустойки больше, чем в законе, продавец обязан платить по договору, а если меньше — это не имеет юридической силы, и вы можете требовать неустойку по закону.