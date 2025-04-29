Общество 29.04.2025 в 09:00

Штрафы за срыв сроков предоставления товаров и оказания услуг

Разберем интересный вопрос
A- A+
Текст: Номер один
Штрафы за срыв сроков предоставления товаров и оказания услуг
Номер один

Вопрос: «Что грозит продавцу, который просрочил доставку товара?» 

Арсалан Ц.

Если вам с опозданием привезли заказанный товар, слишком долго делают мебель, тянут с возвратом денег или ремонтом техники — вы можете требовать неустойки у продавцов товаров и услуг за каждый день просрочки. Основание: Закон о защите прав потребителей.

Продавец обязан выплатить неустойку:

1) 0,5 % от суммы предоплаты за каждый день если вы не получили вовремя предоплаченный товар и в этом не было вашей вины или обстоятельств непреодолимой силы. Общий размер неустойки — не больше суммы предоплаты.

2) 1% от цены товара за каждый день если продавец вовремя не выполнил любое из этих обязательств:

- не заменил товар ненадлежащего качества в течение 7 дней, если нужна проверка — в течение 20 дней, а если нужного товара нет в наличии — в течение месяца;

- не вернул деньги за товар, не уменьшил соразмерно цену при недостатках, не возместил расходы на их устранение или не возместил убытки — в течение 20 дней;

- не устранил недостатки — в срок, указанный в договоре, но не более 45 дней.

3) 3% от стоимости работ или услуг за день если исполнитель:

- не выполнил работы или услуги в сроки по договору;

- не устранил недостатки — в сроки по договору или по требованию покупателя;

- не уменьшил по требованию покупателя цену за недостатки или не возместил расходы на их устранение — в течение 10 дней;

- не вернул деньги при отказе от договора из-за нарушения сроков — в течение 10 дней.

Как получить неустойку от продавца:

1. Обратитесь с требованием к продавцу — письменно.

2. Если он отказывается платить — жалуйтесь в Роспотребнадзор или подайте иск в суд.

Если в договоре прописаны суммы неустойки больше, чем в законе, продавец обязан платить по договору, а если меньше — это не имеет юридической силы, и вы можете требовать неустойку по закону.

Теги
справбюро

Все новости

В Бурятии нашли замену дискредитировавшим себя руководителям нацпарка
29.04.2025 в 09:55
Пыхту снова завалило снегом
29.04.2025 в 09:46
«Со своими надёжнее»: ветеран СВО рассказал о преимуществах службы в воинском соединении Бурятии
29.04.2025 в 09:43
В Монголии примут закон о свободе митингов по поводу и без повода
29.04.2025 в 09:34
В Бурятии виновников пожара в селе Буй ждет наказание
29.04.2025 в 09:31
Помогая другу улан-удэнец потерял почти миллион рублей
29.04.2025 в 09:26
В небо Улан-Удэ взлетят 300 фейерверков
29.04.2025 в 09:18
Позвонив в банк 76-летняя улан-удэнка попала на мошенников
29.04.2025 в 09:09
Штрафы за срыв сроков предоставления товаров и оказания услуг
29.04.2025 в 09:00
Банк за мошенников не в ответе?
29.04.2025 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 апреля

Читайте также
Пыхту снова завалило снегом
Расчищать дорогу вышла спецтехника
29.04.2025 в 09:46
«Со своими надёжнее»: ветеран СВО рассказал о преимуществах службы в воинском соединении Бурятии
Правительство республики и волонтеры постоянно оказывают помощь фронту
29.04.2025 в 09:43
В Монголии примут закон о свободе митингов по поводу и без повода
Разрешительный принцип собраний граждан меняется на уведомительный  
29.04.2025 в 09:34
Помогая другу улан-удэнец потерял почти миллион рублей
Мужчины попались на уже избитую схему мошенников
29.04.2025 в 09:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru