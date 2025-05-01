Запись к врачу другого человека через Госуслуги

Вопрос: «Можно ли записать маму к врачу через свой кабинет на Госуслугах?»

Анастасия В., г. Улан-Удэ

Записать к врачу через Госуслуги можно не только себя и своего ребенка, но и другого человека — даже без родственных связей. Для этого у него должен быть полис ОМС и прикрепление к поликлинике в регионе, где принимает нужный специалист.

Что нужно для записи нужно:

- ФИО и дата рождения человека;

- его СНИЛС;

- номер его полиса ОМС

Есть следующие варианты записи к врачу:

- по специальности врача;

- по медорганизации.

Появится выбор доступных для записи дат и времени.

Как записать другого человека:

1. Воспользуйтесь услугой «Запись к врачу». Вход — под вашей учетной записью.

2. Нажмите кнопку «Начать», далее «Кого хотите записать на прием?», далее «Другого человека».

3. Заполняйте данные, следуя подсказкам.

4. Подтвердите запись на прием. После этого вам придет уведомление в личный кабинет и на электронную почту.

5. Сообщите информацию о дате и времени приема человеку, которого записали к врачу.