Общество 30.04.2025 в 09:00

Зачисление в 1-й класс

Какие нужны документы?
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Текст: Номер один
Зачисление в 1-й класс
Номер один

Вопрос: «Дочь идет в 1-й класс. Нам сказали, что уже идет зачисление. До какого числа можно подать документы?»

Татьяна Нимаевна Т.

Во всех школах России 1 апреля стартовал прием заявлений в первый класс. В рамках первой волны заявления будут принимать до 30 июня от тех, кто живет на закрепленной территории или относится к льготной категории россиян. А второй этап стартует 6 июля и продлится до 5 сентября. В его рамках будут принимать заявления независимо от места регистрации ребенка.

Подать документы можно лично в учреждении или через портал «Госуслуги», а также направить их почтой

Сначала рассматриваются заявления семей, проживающих на территориях, которые закреплены за школой, а также тех, кто имеет право для зачисления вне очереди или в приоритетном порядке. С полным списком обладателей льгот можно ознакомиться в приказе Минпросвещения России»

Решение о зачислении школа принимает в течение трех дней после завершения приемной кампании. Уведомление придет в личный кабинет на «Госуслугах» и на указанный родителями почтовый или электронный адрес.

Напомним, зачисление в школу не по месту регистрации возможно при наличии свободных мест.

 

 

 

 

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