Сайт «Память народа»

Вопрос: «Где можно найти информацию о человеке, участвовавшем в Великой Отечественной войне?»

Анна Николаевна В., г. Улан-Удэ

Информация о человеке, участвовавшем в Великой Отечественной войне есть на сайте «Память народа». Там собрано более 109 млн страниц из Центрального архива Минобороны, военкоматов и музеев.

Для поиска:

- введите в поисковую строку на главной странице все известные данные: полные Ф. И. О., место рождения и призыва, дату увольнения или смерти, награды;

- нажмите «Найти». Портал соберет все документы, связанные с человеком, которого вы ищете;

- если результатов слишком много, уточните детали с помощью расширенных фильтров.

В разделе «Боевые операции» с помощью интерактивной карты вы можете отследить путь, который прошёл ваш родственник за время войны, и узнать, в каких исторических событиях он участвовал.

Найти информацию о воинских частях, документах и захоронениях можно в одноимённых разделах. А в блоке «Истории пользователей» люди рассказывают о своих родных.