Общество 25.04.2025 в 09:35

Сельчанин из Бурятии раскусил мошенника по не выключенному им микрофону

В трубке он услышал фразу «оформляем на него кредит» и прекратил общение
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Текст: Елена Кокорина
Сельчанин из Бурятии раскусил мошенника по не выключенному им микрофону

Мошенник, позвонивший вчера жителю Кабанского района Бурятии, прокололся благодаря не выключенному микрофону. Его фраза «оформляем на него кредит», адресованная своему сообщнику, была услышана 24-летним сельчанином, который сразу понял с кем имеет дело.

Историей, которая весьма удачно закончилась для молодого парня, поделились в полиции республики.

- Молодой человек сообщил код из смс псевдо-работнику компании сотовой связи — по легенде, для продления договора абонентского обслуживания. А затем услышал, как один из собеседников звонившего, забывшего отключить микрофон, произнес «оформляем на него кредит». Беседа прервалась, а после на сельчанина вышел лже-сотрудник службы безопасности портала госуслуг и сообщил о взломе личного кабинета. Заявитель, понимая, что общается с мошенниками, положил трубку, чем оградил себя от возможных крупных денежных потерь, - рассказали в МВД.

Еще одна подобная история благополучно закончилась для жительницы Иволгинского района. Перевод денег аферистам предотвратили сотрудники банка и полиции.

- 59-летняя женщина чуть было не лишилась 250 тысяч рублей, откликнувшись на предложение заработать на инвестициях. Она зарегистрировалась на «платформе», перевела первую небольшую сумму денег и затем оформила кредит на 300 тысяч рублей. 250 тысяч рублей из них женщина попыталась перевести на «инвестиционный счет», однако банк заблокировал операцию. Потерпевшая поехала в офис банковского учреждения, где была «перехвачена» работниками и прибывшими по их сообщению сотрудниками полиции. Они убедили её в обмане аферистами, - добавили в полиции.

Фото: loon.site

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