На кладбищах Улан-Удэ выставят наряды полиции и МЧС

В Улан-Удэ обсудили мероприятия, направленные на подготовку к празднованию Радоницы — особого православного праздника, называемого также Родительским днем, который выпадает в этом году на 29 апреля. На всех муниципальных кладбищах усилена ежедневная работа: сотрудники МАУ «Специализированная служба» убирают мусор, проводят санитарную обработку прилегающих зон, красят бордюры, указатели и т.д. Для обеспечения общественной безопасности будет организовано дежурство сотрудников полиции, ГИБДД и МЧС.

- К родительскому дню на кладбищах будут установлены бункеры-накопители для складирования мусора, дополнительные емкости для воды. Уже выполнена дезинсекция от грызунов и клещей на всех муниципальных кладбищах. Идут работы по устройству противопожарных минерализованных полос, - сообщили в мэрии города.

Комитет по транспорту организует транспортное сообщение на городские кладбища по различным направлениям, чтобы избежать больших потоков, следующих на кладбища и обратно.

Фото: Номер один