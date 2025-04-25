Общество 25.04.2025 в 09:52

На кладбищах Улан-Удэ выставят наряды полиции и МЧС

Спецслужбы города начали подготовку к родительскому дню
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Текст: Елена Кокорина
На кладбищах Улан-Удэ выставят наряды полиции и МЧС

В Улан-Удэ обсудили мероприятия, направленные на подготовку к празднованию Радоницы — особого православного праздника, называемого также Родительским днем, который выпадает в этом году на 29 апреля. На всех муниципальных кладбищах усилена ежедневная работа: сотрудники МАУ «Специализированная служба» убирают мусор, проводят санитарную обработку прилегающих зон, красят бордюры, указатели и т.д. Для обеспечения общественной безопасности будет организовано дежурство сотрудников полиции, ГИБДД и МЧС.

- К родительскому дню на кладбищах будут установлены бункеры-накопители для складирования мусора, дополнительные емкости для воды. Уже выполнена дезинсекция от грызунов и клещей на всех муниципальных кладбищах. Идут работы по устройству противопожарных минерализованных полос, - сообщили в мэрии города.

Комитет по транспорту организует транспортное сообщение на городские кладбища по различным направлениям, чтобы избежать больших потоков, следующих на кладбища и обратно.

Фото: Номер один

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ЗУРХАЙ
с 23 по 29 апреля

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