Общество 25.04.2025 в 10:13

Житель Закаменска ограбил отдыхающих на курорте Бурятии

Преступник похитил у них деньги и телефоны
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Текст: Елена Кокорина
Житель Закаменска ограбил отдыхающих на курорте Бурятии

Жителя Закаменска будут судить за ночной грабеж, совершенный на курорте Горячинск. Мужчина проник в номера к отдыхающим, украл деньги, телефоны и сбежал с места преступления, когда был замечен хозяевами комнаты.

По версии следствия, в ноябре 2024 года мужчина, будучи пьяным, решил ограбить граждан, проживающих в филиале «Курорт Горячинск» в селе Горячинск.

- Ночью он прошел в один из спальных корпусов, открыл незапертую дверь комнаты, в которой проживали отдыхающие, и попытался похитить денежные средства и сотовые телефоны. В этот момент его заметили потерпевшие, однако тот с похищенным скрылся, причинив ущерб на сумму 15 тыс. рублей. Через некоторое время он был задержан в г. Закаменск, - рассказали в прокуратуре республики.

Уголовное дело направлено в Прибайкальский районный суд. Наиболее строгим наказанием за совершение данного преступления является лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей.

Фото: Номер один

 

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