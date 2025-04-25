Житель Закаменска ограбил отдыхающих на курорте Бурятии

Жителя Закаменска будут судить за ночной грабеж, совершенный на курорте Горячинск. Мужчина проник в номера к отдыхающим, украл деньги, телефоны и сбежал с места преступления, когда был замечен хозяевами комнаты.

По версии следствия, в ноябре 2024 года мужчина, будучи пьяным, решил ограбить граждан, проживающих в филиале «Курорт Горячинск» в селе Горячинск.

- Ночью он прошел в один из спальных корпусов, открыл незапертую дверь комнаты, в которой проживали отдыхающие, и попытался похитить денежные средства и сотовые телефоны. В этот момент его заметили потерпевшие, однако тот с похищенным скрылся, причинив ущерб на сумму 15 тыс. рублей. Через некоторое время он был задержан в г. Закаменск, - рассказали в прокуратуре республики.

Уголовное дело направлено в Прибайкальский районный суд. Наиболее строгим наказанием за совершение данного преступления является лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей.

Фото: Номер один