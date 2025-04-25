Общество 25.04.2025 в 10:38

В небе над Улан-Батором пролетят «Стрижи»

Группа выступит на авиашоу, посвященному 100-летию ВВС Монголии
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Текст: Иван Иванов
В небе над Улан-Батором пролетят «Стрижи»
Фото: скриншот видео
25 апреля, исполняется 100 лет со дня создания Военно-воздушных сил Монголии. В авиашоу, посвященном этому событию, выступит и знаменитая авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» Военно-воздушных сил России. Оно пройдет в аэропорту «Буянт-Ухаа» и будет открыто для публики, сообщает агентство «Монцамэ».

«Стрижи» продемонстрируют свое мастерство в небе на истребителях МиГ-29. Её выступление «будет способствовать укреплению дружественных отношений и оборонного сотрудничества между двумя странами, а также воспитанию патриотизма и интереса к военно-воздушным силам у подрастающего поколения», отмечает агентство.

Группа «Стрижи» была сформирована на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиационного полка из лётчиков подмосковной авиабазы Кубинка 6 мая 1991 года. В этот день группа получила первую форму с собственным логотипом, новые защитные шлемы и впервые выступила на авиационном показе. «Стрижи» известны выполнением групповых и индивидуальных сложных фигур высшего пилотажа и сложного пилотирования на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29 и МиГ-35, которые вызывают большой интерес у публики.

Истребитель МиГ-29 развивает максимальную скорость 2450 км/ч и набирает высоту до 18 километров.

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