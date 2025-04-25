В Улан-Удэ появятся автобусы с табличкой «Кладбище»

Маршруты: № 1, 40, 70, 71, 80.





















В Родительский день в Улан-Удэ усилят работу городских автобусных маршрутов, проходящих вблизи кладбищ. Также будут организованы дополнительные маршруты с табличкой «Кладбище», сообщили в Комитете по транспорту мэрии города.Регулярные маршруты: № 17, 27, 100.Дополнительные автобусы 26-27 апреля: пл. Советов - Элеватор – кладбище. Отправление с пл. Советов каждый час с 9:00 до 16:00, обратно с 10:00 до 17:00.Дополнительные автобусы ПАЗ 29 апреля: пл. Советов - Элеватор – кладбище. Отправление с пл. Советов каждые полчаса с 8:00 до 17:30, обратно с 9:00 до 18:30.29 апреля маршрут №56 продлен от ул. Левченко до кладбища.29 Апреля въезд частного транспорта на территорию кладбища будет ограничен.Регулярный маршрут: № 26Организован дополнительный маршрут: Филармония – ул. Терешковой – ул. Боевая - 40-е кв – кладбище «Южное».26-27 апреля: Филармония – кладбище. Отправление с Филармонии каждый час с 9:00 до 16:00, обратно с 10:00 до 17:00.29 апреля: Филармония – кладбище. Отправление с Филармонии каждые полчаса с 8:00 до 17:30, обратно с 9:00 до 18:30.Дополнительные микроавтобусы маршрута № 97К: ост. «ул. Пищевая» – кладбище «Южное» с 10:00 до 16:00/17:30 с интервалом 30/15 мин.Автобус Газель: Мелькомбинат – кладбище «Южное» с 9:00 с интервалом 1 час.Регулярный маршрут: №3А29 апреля: маршруты № 3, 21, 21А, 51 продлены до кладбища.