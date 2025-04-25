Общество 25.04.2025 в 11:28

В почтили память жертв геноцида армян

Участники митинга возложили цветы к подножию каменного креста
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Текст: Андрей Константинов
В почтили память жертв геноцида армян
Фото: аппарат Уполномоченного по правам человека
24 апреля в Улан-Удэ прошел памятный митинг, посвященный геноциду армян. Армянская диаспора и представители власти, творческая интеллигенция, общественность Бурятии почтили память жертв геноцида, возложив цветы к подножию каменного креста — Хачкар, который находится на территории Одигитриевского собора.

Как сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в Бурятии, 24 апреля во всем мире отмечается 110-я годовщина геноцида армян в Османской империи. В этот день, в 1915 году, в османской столице Стамбуле были арестованы и впоследствии убиты более 800 представителей армянской интеллигенции. Затем начался всеобщий геноцид, жертвами которого стали около 1,5 миллиона армян.

«Данное мероприятие организовано с целью сохранить память о трагических событиях для будущих поколений и предотвратить повторение геноцидов в отношении различных народов», - отметил член Общественной Палаты Бурятии, председатель регионального отделения Союза армян России в Улан-Удэ Марсель Арутюнян.

Участники митинга выразили уверенность в продолжении укреплении межнациональных отношений, уважения к культурному наследию народов, проживающих в республике.
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