Общество 25.04.2025 в 11:56

В Бурятии ограничили движение через Пыхту

На трассах республики валит снег
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ограничили движение через Пыхту
Обрушившийся на Бурятию снегопад осложнил ситуацию на трассах Бурятии. Так, ближе к 12 часам Госавтоинспекция сообщила об ограничении движения через перевал Пыхта.

«В связи со сложными погодными условиями на перевале Пыхта ограничено движение для грузовых транспортных средств и автобусов. Просим водителей с пониманием отнестись к временным затруднениям. Водителям рекомендуем воздержаться от поездок в этом направлении», - сообщает ГИБДД.

Сейчас для расчистки Пыхты задействована дорожная техника.

«Для обеспечения проезда на перевале Пыхта в Прибайкальском районе задействованы две комбинированные дорожные машины и один погрузчик», - передает Бурятрегионавтодор.

Движение по федеральным трассам в Бурятии пока не ограничивали.


«Участки в проезжем состоянии, двигаются все виды транспорта. Жалоб на заторы не поступало», - сообщает Упрдор «Южный Байкал».

Тем временем в ГИБДД призывают водителей быть предельно внимательными.


«Помните про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдайте безопасное расстояние, будьте аккуратнее при совершении маневров. Во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить ДТП», - предупреждают в Госавтоинспекции.

Фото: Кабанск-инфо.24/7, Бурятрегионавтодор
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