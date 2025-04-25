В Бурятии ограничили движение через Пыхту

Движение по федеральным трассам в Бурятии пока не ограничивали.







Тем временем в ГИБДД призывают водителей быть предельно внимательными.





Обрушившийся на Бурятию снегопад осложнил ситуацию на трассах Бурятии. Так, ближе к 12 часам Госавтоинспекция сообщила об ограничении движения через перевал Пыхта.«В связи со сложными погодными условиями на перевале Пыхта ограничено движение для грузовых транспортных средств и автобусов. Просим водителей с пониманием отнестись к временным затруднениям. Водителям рекомендуем воздержаться от поездок в этом направлении», - сообщает ГИБДД.Сейчас для расчистки Пыхты задействована дорожная техника.«Для обеспечения проезда на перевале Пыхта в Прибайкальском районе задействованы две комбинированные дорожные машины и один погрузчик», - передает Бурятрегионавтодор.«Участки в проезжем состоянии, двигаются все виды транспорта. Жалоб на заторы не поступало», - сообщает Упрдор «Южный Байкал».«Помните про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдайте безопасное расстояние, будьте аккуратнее при совершении маневров. Во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить ДТП», - предупреждают в Госавтоинспекции.Фото: Кабанск-инфо.24/7, Бурятрегионавтодор