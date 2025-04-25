Американская норка встала на учет в заповеднике Бурятии

В Бурятии на подведомственных территориях «Заповедного Подлеморья» подведены итоги зимнего маршрутного учета. Помимо соболей, белок, оленей и других животных инспекторам попалась американская норка.

- На горнотаёжных просторах Фролихинского заказника, Баргузинского заповедника и Забайкальского нацпарка мы насчитали 2802 соболя, 3134 белки, 291 лося, 43 благородных оленя, 154 северных оленя, 361 кабаргу, 20 косуль, 3 росомахи, 2 рыси, 117 горностаев, 96 лисиц, 496 зайцев-беляков и одного волка. Интересно что на территориях Забайкальского нацпарка и Баргузинского заповедника попутно была зарегистрирована американская норка. В ходе учета этот зверёк регистрируется на наших подведомственных территориях не каждый год и единично, - сообщили в «Заповедном Подлеморье».

Выясняли примерную численность диких животных 25 сотрудников отделов науки и охраны, к которым впервые присоединились студенты биологи-охотоведы из г. Киров. Они прошли 71 маршрут общей протяжённостью 686 километров.

По результатам зимнего маршрутного учёта не выявлено критических изменений численности основных видов диких животных. Отмеченные изменения находятся в пределах обычной природной динамики.

Фото: Андрей Разуваев, «Заповедное Подлеморье»