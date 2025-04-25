Жителям Бурятии раздают Георгиевские ленты

Волонтеры раздают жителям Бурятии Георгиевские ленты. С 24 апреля по 9 мая по всей стране проводится ежегодная патриотическая акция, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (возрастное ограничение 0+).

- Георгиевская ленточка — это один из главных символов памяти о подвиге советского народа, героизме, мужестве и самопожертвовании защитников Отечества. Чёрно-оранжевая лента символизирует дым и пламя войны, напоминая о тяжёлых испытаниях и великой Победе, - говорят организаторы акции.

Георгиевскую ленту принято носить на груди слева в знак того, что подвиг советских солдат навсегда остался в сердце у потомков.

Не стоит носить ленту на голове, ниже пояса, на сумке, привязывать на автомобили (в том числе на антенну машины). Не допускается ношение георгиевской ленты в испорченном виде.

Акция проводится Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и объединяет миллионы людей в России и за её пределами.

Возрастное ограничение 0+

Фото: скриншот видео, правительство Бурятии