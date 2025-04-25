В Хоринском районе продолжаются работы по ремонту дорог. Сейчас там укладывают слой асфальтобетонного покрытия. На участке 200 - 217 км автодороги Улан-Удэ-Романовка-Чита укладывают нижний слой. Продолжаются работы по доводке основания из щебёночно-песчаной смеси.

- «Улан-Удэ-Романовка-Чита» вошла в опорную сеть и после приведения ее к нормативу, станет прекрасной альтернативой федеральной дороге Р-258 Иркутск - Улан-Удэ - Чита. Задача - к 2027 году всю опорную сеть привести в норматив до 85 процентов, — отметили в минтрансе Бурятии.

На объекте работают 99 человек, задействовано 40 единиц техники. 2 дробильно-сортировочных комплекса и современный асфальтобетонный завод.

- Участок 200-217 км планируем сдать в эксплуатацию в этом году, затем продолжим работы по второму этапу с 217 по 234 км, - отметил Данил Казаков, директор подрядной организации «Дорстройсервис».

Фото: минтранс Бурятии