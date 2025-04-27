Житель Улан-Удэ променял мотоцикл на мечту

Антон Алексеев — интересный молодой человек. Придерживается философии ненасилия, выращивает в домашней оранжерее экзотические растения, в своей столярной мастерской оттачивает навыки по работе по дереву и постоянно стремится к развитию. Одна из его миссий, как он сам признается — это строительство ретритного центра на берегу Байкала. Отправившись в путешествие на своем мотоцикле до Крыма и научившись управлять яхтой на берегу Азовского моря, он осознал, как сильно любит свой родной край. Но пришел к этому пониманию не сразу.Как утверждает Антон, точкой отсчета его духовного пути и развития как осознанной личности стал просмотр документального фильма «Земляне» (18+). В фильме поднимается тема жестокой эксплуатации людьми животных для еды, развлечений, научных исследований и других потребностей.- Фильм меня тронул до глубины души, во время просмотра внутри все щемило. Я пропустил его через свое сердце. По сути, все мы, жители земли - братья, а животные - братья наши меньшие. Они ведь тоже жители земли, а мы относимся к ним потребительски. После этого фильма я решил, что не хочу и не могу быть причастным ко всему, что показывают. И начал постепенно избавляться от поедания мяса и рыбы, - делится впечатлениями от просмотра фильма наш собеседник.Антон уже на протяжении 12 лет придерживается вегетарианского питания. Он утверждает, что благодаря этому перестал болеть сезонными простудными заболеваниями. Мужчина говорит, что начал четче отслеживать взаимосвязь питания и своего сознания.Следующим этапом стал отказ от алкоголя. Антон уверен, что если человек идет по пути духовного роста, то необходимо отказываться от всего лишнего, что блокирует цели и мешает развитию.- Но с тех пор, как решил бросить выпивать, и до момента, когда перестал употреблять вообще, прошло четыре года. А я считал себя умеренно пьющим, как и большинство людей, расслаблялся только по праздникам и на выходных. Пока не осознал, что после употребления алкоголя все мыслительные процессы притупляются и я неделю отхожу от него. После похода на Шумак пришло осознание, что нет необходимости травить свой организм, - говорит вегетарианец.Избавление от губительных привычек привело нашего героя к его самой большой мечте, вернее, к одному из его предназначений.- Идея построить ретритный центр пришла сама по себе, я не думал об этом. Но много лет задавался вопросом - кто я, зачем пришел в этот мир… Долго искал свою цель. Но как-то мой друг, когда мы проезжали вдоль Байкала, сказал, что у него есть участок напротив озера. И предложил сообща построить ретритный центр. Я посмотрел на него и подумал: «Что за бред», - вспоминает наш герой.Однако вскоре он изменил свое мнение.- Создание этого центра - одно из моих предназначений в этом воплощении на земле. И вся моя жизнь вела меня именно к этому. К реализации места, которое будет исцелять людей, раскрывая им собственные их смыслы и цели, помогая осуществлять мечты. Ведь человек живет по-настоящему лишь тогда, когда он мечтает и воплощает задуманное, - написано на странице группы.- Мы с командой хотим создать пространство, в котором человек живет в гармонии с природой и самим собой. То есть проект задуман таким образом, что все здания будут вписываться в байкальскую тайгу, дабы сохранить как можно больше деревьев и растений. Ни одно большое дерево не пострадает, а молодые будут пересажены в другое место. Мы должны подстраиваться под природу, что само по себе подразумевает совершенно другой подход, - вдохновенно рассказывает о проекте его создатель.Сейчас уже построен первый маленький купол диаметром шесть метров. Готов эскиз основного строения. Это будет большое трехэтажное купольное здание не меньше 12 метров в диаметре. В нем расположатся главный зал для практик, столовая, комнаты для гостей и другие помещения.Что самое удивительное, центр строится на народные деньги, то есть исключительно на средства и при участии неравнодушных людей и членов команды. Ребята создали в социальных сетях группы, где открыто делятся процессом продвижения проекта.Напомним, что название у ретритного центра на Байкале - «Мечта». Антон считает, что у каждого есть своя мечта. И, как он понял на своем опыте, ее еще нужно найти, потому что она может быть очень глубоко зарыта, так что сразу не найдешь. У человека есть огромное количество однотипных желаний, зачастую навязанных извне.Как утверждает Алексеев, подлинная мечта энергетически наполняет в процессе ее осуществления, когда все делается легко и без принуждения.- Твое наполняет тебя постоянно, а не твое опустошает. На свое ты просто бежишь и делаешь. Реализовав много пустых мечтаний, вложившись в какие-то проекты, которыми раньше занимался, я потерял много времени и средств, чтобы понять эту истину. Но, тем не менее, я не считаю, что это плохо, это тоже мой путь. Я понял, как надо, сделав, что не надо, - признается создатель проекта на Байкале.Антон рассказал, что у него возникало много разных желаний. Одно из них – уметь управлять яхтой. Он очень долго к этому шел и даже запланировал поездку на мотоцикле через всю страну.- Когда исполнил мечту и научился управлять яхтой, я понял, что она была не моя, а навязанная социумом, фильмами и книгами. Но осознал это уже в процессе, потратил столько усилий и средств, чтобы, по сути, разочароваться и почувствовать пустоту. Поездка мне запомнилась, но управление яхтой – это не мое, - делится своим опытом наш герой.У Антона еще из детства была мечта иметь мотоцикл. Он считает, что хороший показатель именно твоей мечты — это вспомнить, о чем мечталось в детском или юном возрасте, когда человек еще свободен от шаблонов.Купив мотоцикл во Владивостоке, Антон приехал на нем в Улан-Удэ. А затем задумал поездку на своем железном коне до Крыма. И в середине лета, собрав необходимые вещи, вместе с подругой отправился осуществлять свою мечту.- Наша поездка заняла полтора месяца и стала для нас большим путешествием. Мы не спеша ехали по 500 км в день. Останавливались в разных городах, чтобы посмотреть местные достопримечательности. Самые запоминающиеся впечатления связаны с природой ближе к югу страны. Когда мы заехали в Самарскую область, сразу почувствовали южный климат. Первый раз увидели арбузные поля, виноградники, яблоневые рощи. Для меня, выросшего в холодном регионе, было удивительно, что еда сама по себе растет. Помню, в Крыму мы остановились около яблоневого дерева, плоды которого просто лежали на земле. Я набил ими свои карманы и сумку и потом еще долго ел эти яблоки, - вспоминает о своей поездке путешественник.Иногда молодые люди останавливались прямо в поле, чтобы разбить палатку и переночевать на природе, искупаться в разных водоемах. Впечатлениями и фотографиями об остановках в пути до Крыма Антон делился в социальной сети.- 17-й день. Подъем с рассветом. После Краснодара дорога стала богатой на красивые пейзажи. Поля зерновых сменились виноградниками. Перед Анапой нас остановили на посту ДПС. Гаишник даже документы не стал проверять, сказав, что мы самые дальние гости, которых они встречали, с интересом расспросил о нашем пути и пожал мою «мужественную» руку. Не смогли устоять перед соблазном наконец-то искупаться в Черном море и заехали в Анапу. Встретили земляка. Говорит, очень удивился, увидев регион «03» на номере, - писал ранее у себя на странице в соцсети Антон.- До этой большой поездки мне всегда казалось, что где-то там жизнь лучше. Но на самом деле, когда я проехал всю страну, посмотрел и познал все в сравнении, то увидел, что там нет ничего, что могло бы быть лучше родной республики. Наша Бурятия не менее красивая, ее можно сравнить с Алтаем. Многие туда едут, потому что там реки, горы и озера. Но в Бурятии тоже все это есть и даже места покрасивее. Тем более мы имеем Байкал – это же наше достояние. После поездки произошло переосмысление. Меня перестало тянуть куда-то. Я понял, что мое место тут. Я хочу быть и жить здесь. Очень люблю Бурятию и наш город, - комментирует свои осознания молодой человек.Антон также признается, что раньше мечтал жить в теплом климате, тем более у него был опыт путешествия по теплым азиатским странам. Но, пожив там, он понял, что постоянная жара не для него. А смена времен года, которая есть в нашей климатической зоне, ему все же ближе.- Зимой лучше чувствуешь домашний комфорт. Это время для катания на лыжах, сноуборде. Возможность нырять и закаляться в холодной проруби. То есть в каждом времени года есть своя прелесть, просто надо ее почувствовать, - восторгается любимым краем наш собеседник.Как оказалось, оранжерея из экзотических плодоносящих фруктов, которую разбил Антон у себя дома — это воспоминание о южных поездках, где плоды растут прямо на деревьях.- Я загорелся идеей вырастить фрукты у себя дома, а в дальнейшем на базе ретритного центра построить круглогодичную оранжерею. Сейчас у себя дома практикуюсь, то есть учусь выращивать плодовые деревья. Чтобы потом в большой оранжерее на Байкале мы могли срывать с деревьев мандарины, бананы и яблоки, - делится еще одной мечтой начинающий садовод.Наш герой говорит, что строительство ретритного центра – это не коммерческий проект, по крайней мере они не ставят первостепенной целью прибыль. Многим сложно в такое поверить, но настоящие мечтатели, они же созидатели, живут в совершенно других уровнях и плоскостях и действуют не из состояния страха и нужды, а, наоборот, из любви и изобилия, поэтому у них волшебным образом получается все задуманное.