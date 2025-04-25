Общество 25.04.2025 в 14:42
В Бурятии Пыхту открыли для всех
Ограничения на движение через перевал сняты
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сняты ограничения на движение всех видов транспорта через перевал Пыхта. Напомним, сегодня около полудня из-за сильного снегопада через перевал запретили проезжать автобусам и грузовикам.
Сейчас на Пыхте продолжает работать спецтехника: 2 комбинированные дорожные машины и погрузчик.
Водителей просят учитывать погодные условия и соблюдать осторожность при движении через перевал.
Сейчас на Пыхте продолжает работать спецтехника: 2 комбинированные дорожные машины и погрузчик.
Водителей просят учитывать погодные условия и соблюдать осторожность при движении через перевал.
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